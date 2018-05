Stupro al reality | concorrente violentata da uno dei vip in gara

Blastingnews

: @SoniaShow69 @FabInBubbleland @noway45788230 In Francia hanno sospeso un REALITY per presunto stupro ai danni di un… - francybonghi1 : @SoniaShow69 @FabInBubbleland @noway45788230 In Francia hanno sospeso un REALITY per presunto stupro ai danni di un… - FQMagazineit : Candide Renard, la figlia del ct del Marocco denuncia stupro durante un reality - daringtodo : Candide Renard denuncia una violenza sessuale: la produzione sospende #Kohlanta2018, reality-show francese.… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) È statadurante ilin cui era. La tremenda sventura è capitata alla figlia dell’attuale commissario tecnico della nazionale del Marocco, Hervé Renard, la cui primogenita di 21 anni, Candide aveva deciso di partecipare al format francese Koh-Lanta, unsimile a Survivor e a L'Isola dei Famosi, ma con nome diverso. La giovane ha denunciato l’accaduto al giornale Le Parisien, accusando un altro, che partecipava allo stesso, di averla stuprata. L’uomo chiamato in causa però, avrebbe negato tutto e ha annunciato, sempre alla stampa francese, che agira' contro la ragazza in sede legale per calunnia. Il programma è stato comunque bloccato e non andra' più in onda. Candide invece ha lasciato le isole Fiji, luogo in cui avrebbero dovuto girare la trasmissione, ed è tornata Francia. Sospeso ilShow alle Fiji per ipotesi ...