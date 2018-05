Strong by Zumba | l’allenamento perfetto anche per gli uomini

gqitalia

(Di lunedì 14 maggio 2018) Il nome “by” può lecitamente lasciare un tantino diffidenti/allarmati i trentenni come il sottoscritto. Quelli che, insomma, sono iscritti in palestra da una quindicina abbondante di anni, ma che frequentano pizzerie e osterie in modo ben più “” di quanto non facciano con la sala pesi. E che, soprattutto, non hanno ancora smaltito a sufficienza l’overdose di Despacito dello scorso anno per poter serenamente pensare di lanciarsi in una lezione disenza rischi di reazioni allergiche. Ma tentar non nuoce, specialmente con la prova costume che si avvicina minacciosa, e il commento più comune di chi ha già provato questo nuovo tipo di allenamento – che recita più o meno come un “Non è stato assolutamente come mi aspettavo” – sembra in qualche modo rassicurante. Quindi decido di sfoderare maglietta e pantaloncini e ...