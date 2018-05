Strage di serie tv | «Quantico» e le altre che non rivedremo più

vanityfair

(Di lunedì 14 maggio 2018) Dite addio ad Alex Parrish e Tom Kirkman. Anche quest’anno è arrivato il momento del bagno di sangue delletv americane. Le reti generaliste hanno annunciati i titoli che non torneranno il prossimo autunno e, fra le «vittime», spuntano, lo spy thriller con Priyanka Chopra, e Designated Survivor, con l’ex Jack Bauer di 24 Kiefer Sutherland. LEGGI ANCHEPriyanka Chopra: «Il mio nome è Bond. Capito Tom?» Niente da fare anche per The Exorcist con Geena Davis e Alfonso Herrera, il remake tv del film cult del 1973 di Friedkin William, e Lucifer, alla terza stagione, con protagonista Tom Ellis in una versione ultra sexy di Satana. Lo showrunner Joe Henderson non ha preso bene la notizia: «Abbiamo creato un finale di stagione in sospeso perché Fox non ci cancellasse», ha scritto su Twitter. «Invece ora voi fan resterete frustrati. Sono davvero dispiaciuto». Il pubblico ...