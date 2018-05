Storia di Yousef | da due mesi in sciopero della fame

huffingtonpost

(Di lunedì 14 maggio 2018) Nel reparto di medicina penitenziaria dell'Ospedale Pertini di Roma un uomo di quarant'anni è arrivato ormai al cinquantaquattresimo giorno di. Per qualche giorno ha anche rifiutato di assumere liquidi. Le sue condizioni di salute sono giudicate dal personale sanitario assolutamente incompatibili con lo stato di detenzione e a rischio di perdere la vita.è un cittadino europeo, di nascita palestinese, ma con passaporto tedesco, in stato di custodia cautelare in attesa di processo presso la Corte d'appello di Roma. Nel marzo scorso, quando ha deciso di intraprendere la protesta che potrebbe togliergli la vita,è stato condannato dal Tribunale di Civitavecchia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: durante uno scalo a Fiumicino, su un volo partito da San Paolo del Brasile con destinazione Beirut, si è allontanato ...