Steam Link App | in arrivo il supporto Bluetooth LE

Steam Link App in arrivo su iOS e Android : Valve ha annunciato una Steam Link App per iOS e tablet\smartphone Android, che consentirà ai giocatori di giocare ai loro titoli PC preferiti su dispositivi mobili. Come riporta Gamingbolt sarete in grado di effettuare lo stream dei vostri titoli PC su dispositivi portatili, a patto di essere connessi con una linea di 5 Ghz o tramite Ethernet.Giochi come Civilization, XCOM, Total War,la saga The Sims e le numerose Visual Novel presenti su ...