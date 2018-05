Stangata ad Avellino | due gare in campo neutro

tuttosport

: RT @Pianeta_Basket: A - Che stangata per Avellino! Arriva il no al ricorso: Brutte notizie in arrivo per la Sidigas Avellino che non gioche… - BoscoGiorgio98 : RT @Pianeta_Basket: A - Che stangata per Avellino! Arriva il no al ricorso: Brutte notizie in arrivo per la Sidigas Avellino che non gioche… - Pianeta_Basket : A - Che stangata per Avellino! Arriva il no al ricorso: Brutte notizie in arrivo per la Sidigas Avellino che non gi… - Valenti88154331 : RT @BasketItalyit: Stangata su Avellino: campo squalificato per due giornate -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Il sodalizio irpino, da sempre in prima linea per far sì che lo sport incarni il valore della serenità e i principi dell'ospitalità, è molto rammaricato e prende le distanze da determinati ...