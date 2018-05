Spread stabile in attesa del nome del premier Borse deboli

Spread stabile in attesa del nome del premier. Borse incerte : MILANO - Ore 11:15. Borse piatte in avvio di settimana, mentre si rifiniscono i dettagli per dare vita al governo di Lega e M5s : prevale l' incerte zza. Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi avvia l'ottava ...

Spread stabile in attesa del nome del premier. Borse in cauto rialzo : MILANO - Ore 9:30. Borse piatte in avvio di settimana, mentre si rifiniscono i dettagli per dare vita al governo di Lega e M5s : prevale l'incertezza. Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi avvia l'ottava ...