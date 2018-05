Speed dating a Barcellona | con SEAT Leon Cupra

gqitalia

(Di lunedì 14 maggio 2018) Se Hollywood ci ha insegnato qualcosa, è che il miglior modo di celebrare una città e scoprirla vivace è quello di chiedere a una coppia felice di esplorarla su due o quattro ruote. Prendete “The Italian Job” con Michael Caine e David Salamone, che progettano una rapina audace a Torino, compiendo una scorribanda con un’utilitaria Anni Sessanta. O pensate a “The Blues Brothers”, in cui John Belushi e Dan Aykroyd rendono omaggio alla sweet home Chicago con la Bluesmobile, una berlina Dodge Monaco del 1974. E chi potrebbe dimenticare la dichiarazione d’amore alla città eterna di Gregory Peck e Audrey Hepburn, dato che le loro “Vacanze romane” non sarebbero mai state tali senza il classico scooter? Così, quando abbiamo chiesto alla modella e dj spagnola Cristina Tosio di proporci un giro cinematografico della sua città preferita, non potevamo lasciarla partire da sola, e non ci aspettavamo ...