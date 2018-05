Spazio | la Ue vicina all’autonomia nella navigazione satellitare

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 maggio 2018) Sta per diventare reale l’autonomia europea nel settore strategico dellagovernativa. L’Italia, per la prima volta, ha sperimentato il PRS su Nave Alliance, impiegando sul campo un ricevitore PRS “europeo”. Si tratta della prima campagna di sperimentazione del segnale Galileo PRS in ambiente artico terminata con successo e condotta con l’impiego di un ricevitore P3RS-2 a bordo di Nave Alliance – unità battente bandiera italiana con equipaggio della Marina Militare Italiana – impegnata in una missione scientifica Nato. La condotta del test, particolarmente sfidante viste le caratteristiche dell’ambiente e delle latitudini artiche, ha richiesto un importante coordinamento dello Stato Maggiore della Difesa, della Marina Militare Italiana, e delle società Leonardo e Tele. La pianificazione – spiegano – ...