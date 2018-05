Sorrento | turista inglese drogata e violentata | cinque arresti 

Sorrento : turista narcotizzata e violentata - arrestati 5 dipendenti di un hotel : Napoli - La Procura della Repubblica di Torre Annunziata tramite i poliziotti del commissariato di Sorrento e della squadra mobile di Napoli ha disposto alle prime luci dell’alba l’arresto di cinque tra dipendenti ed ex dipendenti di un hotel di Meta. Nei loro confronti l’accusa è di violenza sessuale aggravata dalla narcosi. Stando alla ricostruzione dei fatti da parte dei pm, nel 2016 i cinque indagati avrebbero prima narcotizzato e poi ...

