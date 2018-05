Sony Xperia XZ2 Premium potrebbe arrivare sul mercato non prima di agosto

Sony Xperia XZ2 fa bella figura nei test di JerryRigEverything : Sony Xperia XZ2, ultimo top di gamma della casa nipponica, affronta con coraggio i test del solito JerryRigEverything, riuscendo a resistere piuttosto bene ai maltrattamenti: diamo un'occhiata al video completo. L'articolo Sony Xperia XZ2 fa bella figura nei test di JerryRigEverything proviene da TuttoAndroid.

I Sony Xperia XZ1 - XZ1 Compact - XZ Premium - X e X Compact ricevono l’aggiornamento di sicurezza di maggio : Sonyè uno dei produttori più attenti agli aggiornamenti mensili di sicurezza e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio dell'update con le patch di maggio L'articolo I Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact, XZ Premium, X e X Compact ricevono l’aggiornamento di sicurezza di maggio proviene da TuttoAndroid.

Screenshot Sony Xperia XZ2 lo sai come si cattura lo schermo : Ti sei comprato il nuovo smartphone Sony Xperia XZ2 Grande che bello allora sicuramente vorrai conoscere tutto quello che può fare e come si può fare con l'ultimo modello della Sony il Xperia XZ2.

Sony Xperia XZ - XZs e X Performance nuovo aggiornamento firmware disponibile a maggio 2018 : Sony ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per gli smartphone Xperia XZ, XZs e X Performance basati su Android Oreo 8.0: ecco la principale novità.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Sony Xperia XZ, o Xperia XZs o Xperia X Performance che nelle ultime ore l’azienda giapponese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.Sony Xperia XZ, XZs e X Performance arriva il nuovo aggiornamento firmware di ...

Huawei P9 Plus - Essential Phone PH-1 - Sony Xperia XZ - XZs e X Performance ricevono le patch di sicurezza di maggio : Comincia in Europa - e quindi anche in Italia - il rilascio delle patch di sicurezza Android di maggio 2018 per Huawei P9 Plus, Essential Phone PH-1, Sony Xperia XZ, Xperia XZs e Xperia X Performance L'articolo Huawei P9 Plus, Essential Phone PH-1, Sony Xperia XZ, XZs e X Performance ricevono le patch di sicurezza di maggio proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 3 maggio : Huawei P10 - Nokia 6.1 - Nokia 7 Plus - Sony Xperia XZ2 e molti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 3 maggio sono: LG G6, Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, Huawei P10, Moto Z2 Play, Sony Xperia XZ2 e Samsung Galaxy Note 8. Siete allora pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 3 maggio: Huawei P10, Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, Sony Xperia XZ2 e molti altri proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 4 maggio : Huawei P10 - Nokia 6.1 - Nokia 7 Plus - Sony Xperia XZ2 e molti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 4 maggio sono: LG G6, Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, Huawei P10, Moto Z2 Play, Sony Xperia XZ2 e Samsung Galaxy Note 8. Siete allora pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 4 maggio: Huawei P10, Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, Sony Xperia XZ2 e molti altri proviene da TuttoAndroid.

I Sony Xperia vivranno solo per accompagnare la tecnologia 5G : A seguito dei risultati deludenti nell'ultimo anno fiscale, Sony potrebbe decidere di ridurre drasticamente i suoi smartphone Xperia per favorire il 5G. L'articolo I Sony Xperia vivranno solo per accompagnare la tecnologia 5G proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 27 aprile : Nokia 8 - Huawei P20 Pro - Sony Xperia XZ2 - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 27 aprile su store online sono: Nokia 8, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia XZ2, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy S9. Siete pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 27 aprile: Nokia 8, Huawei P20 Pro, Sony Xperia XZ2, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Sony presenta X Mount e trasforma gli smartphone Xperia in una PS4 portatile : Sony X Mount è un nuovo un dispositivo studiato per migliorare l'esperienza della feature Remote Play della Sony PlayStation 4. Scopriamo come funziona L'articolo Sony presenta X Mount e trasforma gli smartphone Xperia in una PS4 portatile proviene da TuttoAndroid.

Sony introduce una nuova grafica nell’app Xperia Themes : Sony sta rilasciando una nuova interfaccia utente per la sua app "Themes" ad un numero limitato di dispositivi tramite un aggiornamento software a dir poco leggero: soltanto 1.7 MB! L'articolo Sony introduce una nuova grafica nell’app Xperia Themes proviene da TuttoAndroid.

Xperia XZ2 - la recensione dell’ultimo nato di casa Sony : Uno degli smartphone più attesi di questi primi mesi dell’anno è stato sicuramente Xperia XZ2. L’ultimo gioiello di Sony è stato tra i pochi presenti al Mobile World Congress di quest’anno, ma è arrivato sul mercato diverse settimane dopo. Il gadget si è rinnovato sotto molti punti di vista, ma su tutti spiccano soprattutto il look (un’evoluzione rispetto al design adottato fin sugli ultimi telefoni dell’anno ...

Recensione Sony Xperia XZ2 : il coraggio di cambiare - a volte - non basta : Sony Xperia XZ2 è il nuovo top di gamma di Sony: cambia il design e l'azienda giapponese passa finalmente ai 18:9, tuttavia un dispositivo senza tanti "contro" ma con pochi "pro" L'articolo Recensione Sony Xperia XZ2: il coraggio di cambiare, a volte, non basta proviene da TuttoAndroid.

Ecco il flagship Sony Xperia XZ2 Premium : la fotocamera il suo pezzo forte : Ufficializzato anche il Sony Xperia XZ2 Premium, il top di gamma del marchio nipponico che non si lascia andare ad inutili fronzoli e lancia il proprio flagship senza troppo clamore, semplicemente con un sobrio comunicato pubblicato quest'oggi all'interno del proprio blog Sony Mobile. Il pezzo forte di questo dispositivo è sicuramente la fotocamera, capace di arrivare a 12800 ISO nelle riprese video ed a 51200 ISO negli scatti ...