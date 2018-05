Solo per oggi 14 maggio la Total Giga di Vodafone | 60GB al mese a 30 euro

Android P mostra gli appuntamenti nella schermata di blocco - ma Solo per pochi : Anche se la seconda Developer Preview di Android P è disponibile da pochi giorni, Google sta già effettuando dei test limitati con nuove […] L'articolo Android P mostra gli appuntamenti nella schermata di blocco, ma solo per pochi proviene da TuttoAndroid.

Al via il tour di Emma per Essere qui - si parte con la data zero a JeSolo : info biglietti e ingressi : Il tour di Emma per Essere qui sta per partire. L'artista salentina sta infatti preparandosi per il ritorno sul palco con la data zero che terrà a Jesolo, al Pala Arrex, nella serata del 14 maggio. Il concerto rappresenta una sorta di palestra prima dell'avvio ufficiale della tournée con la quale andrà a supportare Essere qui, nuovo disco di inediti che ha rilasciato il 26 gennaio scorso su etichetta Universal Music Italia. I biglietti ...

Fermo - crolla il tetto di un’aula dell’istituto tecnico : nessun ferito (Solo perché erano le 7) : L’incidente all’istituto «Montani» si è verificato alle 7 e 10, circa un’ora prima che gli studenti entrassero in classe. Il crollo provocato dal cedimento di una capriata

Lega e Movimento 5 Stelle pronti per il governo - manca Solo il premier : (FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images) Domenica 13 maggio il leader della Lega Matteo Salvini e il pentastellato Luigi Di Maio hanno continuato a cercare un accordo per il governo. Il primo incontro durante la mattina al Pirellone, dai cui comignoli si è alzata però un’altra fumata nera. Poi due vertici, uno nel pomeriggio e uno a tarda sera, al cui termine Di Maio ha fatto sapere che mancano solo i dettagli. L’accordo però non c’è ancora né, ...

Grande successo per la prima estemporanea "…Solo la carità salverà il mondo" della Pro Loco di Avezzano : si è riunita e ha designato i vincitori della prima estemporanea di pittura "…solo la carità salverà il mondo" e sono: primo premio Mario Zarini, secondo premio Antonella D'Angelo, terzo premio ...

Napoli - Sarri : 'Dispiace aver perso lo scudetto in albergo e non in campo. Resto Solo a certe condizioni' : Il Napoli ritrova il bel gioco, batte la Sampdoria e conquista il proprio record di punti in campionato, diventando contemporaneamente la seconda con più punti nella storia del campionato. Con lo ...

Casting per un importante film ma anche per RAI - SKY e non Solo Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di partecipare a numerosi Casting per produzioni cinematografiche e televisive di vario genere e di diverse case di produzione. Vediamo dunque nei dettagli ognuna delle opportunita', tra cui quella per cantanti offerta da X Factor per la prossima edizione del reality show musicale. Miss Thai Venerdì 18 maggio, a Torino, si terranno i Casting per la sitcom dal titolo Miss Thai. In particolare, la ...

Juve campione d’Italia per la 7° volta di fila : dallo scudetto più sofferto passa una doverosa rivoluzione - non Solo in campo : Adesso c’è anche la matematica. Ma questo campionato la Juventus lo aveva di fatto già conquistato la settimana scorsa, anzi, quella precedente con il tonfo clamoroso del Napoli a Firenze, o forse ancora prima come sostengono i suoi detrattori, durante il big match di San Siro contro l’Inter condizionato dalle scelte di Orsato. Il risultato non cambia. Ha vinto ancora la più forte, ovvero la Juve: il risultato all’Olimpico contro la Roma ...

Governo - Salvini : 'Un nome Solo per il premier - non ci portiamo squadra...' : 'No ... e che facciamo, portiamo una squadra di calcio?': così Matteo Salvini ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se M5s e Lega porteranno un nome o una rosa di nomi per il premier. Si lavora ...

Governo - Salvini : "Un nome Solo per il premier - non ci portiamo squadra..." : "No ... e che facciamo, portiamo una squadra di calcio?": così Matteo Salvini ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se M5s e Lega porteranno un nome o una rosa di nomi per il premier. Si lavora su tutto, sabato domenica, giorno e notte, e poi vediamo di arrivarne a una". Salvini, al termine di un incontro con Luigi Di Maio, ha risposto alle domande dei giornalisti. Sergio Mattarella lo chiamerete? ...

Maria De Filippi - Amici e Alessandra Amoroso : il retroscena - perché ha lasciato dopo Solo 4 puntate : Ha lasciato Amici di Maria De Filippi dopo solo 4 puntate. L'addio, commosso, di Alessandra Amoroso nelle vesti di giurato esterno al reality che l'ha lanciata ha fatto parlare molti suoi fan. ...

Benedict Cumberbatch : 'Parteciperò Solo a progetti dove le donne saranno pagate quanto gli uomini' : ... come The Crown , Westworld , Jurassic World - Il regno distrutto e Tutti i soldi del mondo , dove Mark Wahlberg è stato pagato addirittura 1500 volte più di Michelle Williams per i reshoot post- ...

Solo : A Star Wars Story / Video - grande attesa per il nuovo film di Ron Howard : Solo: A Star Wars Story, grande attesa per il nuovo film di Ron Howard. La pellicola è incentrata sulle avventure legate ad Han Solo da giovane accompagnato dal fedele wookiee Chewbecca.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 13:40:00 GMT)

