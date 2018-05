Softball | Serie A1 2018 | Bussolengo e Bollate ancora a punteggio pieno

oasport

(Di lunedì 14 maggio 2018) Il terzo turno dellaA1 dinel segno di, sempre a. Le venete hanno sofferto sul campo di Castellana: nella prima sfida ilè stato 3-0, al termine di una bella sfida in pedana tra Rachel Knapp e Morgan Melloh. La differenza, però, l’ha fatta Laura Vigna, che ha mandato a segno ben due punti. Ben altro discorso in gara-2, dove lo Specchiasol ha vinto per 12-6. Ben 5 sono arrivati per le veronesi nel secondo inning, con una sequenza tremenda di doppio, triplo, triplo da parte di Vigna, Longhi e Bortolomai. Solo nel finale Castellana è riuscita a risalire da 1-8 e rendere il passivo meno pesante. Doppietta anche per, che con due no-hit ha superato Saronno. Gara-1 è stato un monologo di Sarah Pauly, con 14 strike-out e una sola base concessa in 7 inning (6-0). Nel secondo match, invece, è cambiata la ...