Softball - Serie A1 2018 : Bussolengo e Bollate ancora a punteggio pieno : Il terzo turno della Serie A1 di Softball è ancora nel segno di Bussolengo e Bollate, sempre a punteggio pieno. Le venete hanno sofferto sul campo di Castellana: nella prima sfida il punteggio è stato 3-0, al termine di una bella sfida in pedana tra Rachel Knapp e Morgan Melloh. La differenza, però, l’ha fatta Laura Vigna, che ha mandato a segno ben due punti. Ben altro discorso in gara-2, dove lo Specchiasol ha vinto per 12-6. Ben 5 sono ...

Softball - Serie A1 2018 : Bussolengo e Bollate restano le uniche a punteggio pieno : Bollate e Bussolengo continuano a guardare tutte dall’alto nei rispettivi gironi. Dopo la seconda giornata di Serie A1 2018 sono infatti le uniche compagini a punteggio pieno. Analizzando i risultati di questo secondo turno registriamo l’ottima doppietta della Sestese. Le toscane regolano il Montegranaro Softball con i punteggi di 3-1 e 3-2. Dopo aver controllato gara-1 passando in vantaggio sin da subito, le padrone di casa ...

Softball - Serie A1 2018 : sei doppiette nella prima giornata. Partono forte Forlì e Bollate : La prima giornata del campionato di Serie A1 di Softball ha visto realizzarsi sei sweep, sei doppiette realizzate dalle squadre favorite. I match, però, hanno offerto comunque equilibrio ed emozioni, come quelli tra Castellana e Sestese. Il primo incontro, infatti, si è risolto solamente al nono inning, dopo due supplementari uno dei quali terminato 0-0. Il punteggio finale è stato invece 2-1. Vantaggio minimo anche in gara-2, vinta 5-4 in ...

Softball : le convocate dell’Italia per le European Pro Series 2018 : Tutto pronto per le WBSC European Pro Series di Softball che vedranno impegnata la nazionale italiana: le azzurre affronteranno le USSSA Pride. Ha diramato oggi le convocazioni per l’evento il CT Enrico Obletter: poche variazioni rispetto alla recente Asia Pacific Cup. Da segnalare però il ritorno in azzurro di Valeria Bortolomai. Andiamo a scoprire tutte le ...