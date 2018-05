SmartSHOW 3D | il software professionale per tutte le presentazioni

surface-phone

(Di lunedì 14 maggio 2018) Se state cercando unper la creazione di Slideshow,e facile da utilizzare,3D è il programma che fa al caso vostro. Analisi Preliminare3D è uno deiprodotti da AMS e presenta un’interfaccia semplice e con pieno supporto alla lingua Italiana. L’idea dietro3D era quella di creare un programma, pieno dunque di funzioni e versatile, senza però rendere il complesso il suo utilizzo. All’avvio del programma troviamo la scelta fra creare da zero una presentazione o se sfruttare il pratico tool per creare uno Slideshow usando dei modelli preimpostati. Ilè fornito con una serie di sfondi, animazioni, transizioni e musiche per rendere l’esperienza utente davvero completa. • Animazioni – Servono ad applicare effetti sulle slide e dare un maggior dinamismo alle foto inserite. • Transizioni – Mediano ...