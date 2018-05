Sixt - BMW e Mini per le vacanze in Sardegna

quattroruote

(Di lunedì 14 maggio 2018) Laavvia un programma dedicato allae al noleggio di vetture premium BMW e. L'offerta sarà disponibile a Olbia ed a Cagliari e proporrà una flotta di veicoli caratterizzati da un allestimento particolarmente completo. Disponibile la nuova BMW X2. I clienti potranno scegliere praticamente l'intera gamma dei due marchi, spaziando tra berline, cabriolet, gran coupé, Grand Tourer, Active Tourer e Suv. Dalla Serie 1 alla Serie 7, passando per i modelli M, fino alle crossover: tra queste spicca la nuova X2, appena lanciata sul mercato e proposta in anteprima solo daper in noleggio. Per lasaranno offerte le principali varianti di carrozzeria: tre e cinque porte, Countryman, Clubman e Cabrio.