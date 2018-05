Sinusite allergica | cause | sintomi | diagnosi | cura e prevenzione

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 maggio 2018) Laè un’infiammazione della mucosa dei seni paranasali, causate da pollini, polvere, funghi, muffe, ma anche pelo d’animali, piume e prodotti chimici.Tra i sinto mi: muco denso verde o giallo dal naso o s ul fondo della gola, perdita del senso di odorato e gusto, sapore cattivo in bocca, alitosi, dolore facciale e dentale, tosse, starnuti, affaticamento, brividi e febbre. Laavviene tramite una visita specialistica dall’otorinolaringoiatra, integrata dalla video-fibroscopia della gola e del naso e dal prick test. Nei casi più gravi può essere chiesta una TAC del massiccio facciale.Il trattamento, a seconda dei casi, può richiedere la somministrazione di antibiotici, antistaminici, decongestionanti, farmaci combinati corticosteroidi in forma di spray nasale. Per prevenire laoccorre: evitare di stare o sostare all’aperto in ambienti erbacei ...