Siena e Vicenza | le città delle banche dove il M5s si autocondanna

Da Siena a Vicenza è dramma comunali per M5S : A Siena il termine per la presentazione delle liste elettorali è scaduto oggi alle 12. Ma tra i nove candidati sindaco non c'è nessun grillino. Il Movimento Cinque Stelle ha infatti deciso di non ...

Niente liste M5S a Siena e Vicenza. La desistenza grillina spalanca la strada ai candidati del centrodestra : La lista del Movimento 5 Stelle non parteciperà alle elezioni comunali di Vicenza e Siena, in programma il 10 giugno. Una linea scelta dai vertici nazionali, che non hanno inviato l'autorizzazione a utilizzare il simbolo entro la scadenza prevista ai militanti locali. Scelta che potrebbe inquadrarsi nell'ottica di una desistenza in favore dei candidati del centrodestra proprio nelle ore in cui Lega e 5 Stelle sono in trattativa per la ...