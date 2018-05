Si rompe il finestrino del pilota | atterraggio d’emergenza per un Airbus A318 VIDEO

meteoweb.eu

: @MercedesBenz_IT Vecchia 600 fiat tutta meccanica pura se vuoi usi la manopola altrimenti finestrino chiuso ma sopr… - LucianoVian : @MercedesBenz_IT Vecchia 600 fiat tutta meccanica pura se vuoi usi la manopola altrimenti finestrino chiuso ma sopr… - infoiteconomia : Finestrino dell'aereo si rompe in volo: atterraggio d'emergenza - Frollinoalmiele : Breve storia triste: Stavo abbassando il finestrino a macchina spenta senza accorgermene e... Mia nonna: Guarda ch… -

(Di lunedì 14 maggio 2018)d’emergenza nel sudovest della Cina per unSichuan Airlines con 128 persone a bordo: undella cabina diggio si è rotto ferendo il co-. E’ rimasta ferita anche un’assistente di volo durante l’. L’aereo era in volo da Chongqing a Lhasa, e dopo l’incidente è stato dirottato a Chengdu, nel Sichuan, dove è caduto un pezzo del, secondo quanto reso noto dalla Civil Aviation Administration of China. Aperta un’inchiesta sulle cause dell’incidente. A Sichuan Airlines flight from Chongqing to Lhasa made an emergency landing at the Chengdu airport earlier this morning due to a broken window on the flight deck. All passengers are safe and were relocated to another plane to continue their journey. pic.twitter.com/uycFodXOrY — Global Times (@globaltimesnews) 14 maggio 2018 L'articolo ...