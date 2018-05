Si conoscono su internet | lei pensa di aver trovato l’anima gemella Ma non è così | era

caffeinamagazine

(Di lunedì 14 maggio 2018) A chi non è capitato die una ‘fissazione’ amorosa per qualcuno. Di solito succede quando la persona desiderata fa la preziosa, ma se proprio non si lascia andare (quasi subito) è arrivato il momento di mollare la presa. Ecco, questo è quello che non ha fatto Jacqueline Ades, una donna di 31 anni dell’Arizona (Stati Uniti) che per questo motivo è stata accusata di stalking. La ragazza era uscita con un uomo una sola volta, ma tanto le era bastato per innamorarsi perdutamente. Solo che dopo il primo appuntamento gli ha inviato 65 mila messaggi. La 31enne è stata arrestata a Phoenix, con l’accusa di minaccia, intimidazione e stalking ai danni del povero malcapitato. “È la mia anima”, ha dichiarato durante un’intervista dalla prigione, come riporta anche il Daily Mail. La donna avrebbe inviato un numero smisurato di messaggi nei ...