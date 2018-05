“Sesso con due ragazze” GF | perché le telecamere non hanno ripreso niente? La verità

“Sesso davanti alle telecamere”. Altra bomba sganciata sul Grande Fratello : c’è il video. La rivelazione esce fuori all’improvviso - durante una conversazione ‘intima’ tra inquilini - probabilmente ignari dello scandalo che stavano per sollevare. E ora sono guai per il reality di Barbara D’Urso : Grande Fratello, questa è grossa sul serio. alle ‘stranezze’ all’interno dei reality ormai siamo abituati, ma quello che è emerso nelle ultime ore è a dir poco particolare. E, neanche ci sarebbe bisogno di sottolinearlo, inguaia la trasmissione (ri)condotta da Barbara D’Urso che, diciamola tutta, è cominciata subito sotto il segno della polemica. Prima che iniziasse, si è molto discusso sull’opportunità di far entrare concorrenti già ...

“Sesso 5 volte al giorno - non mi bastava mai”. La confessione (in lacrime) di Rebecca - mamma di 3 bambini - alle prese con un problema imbarazzante che le ha distrutto la vita : la continua voglia. Sì - lacrime : ecco perché succedeva : Una malattia vera e propria, sulla quale però ancora oggi regna molta confusione e tanti, troppi luoghi comuni, ignorando la situazione che chi ne soffre si trova realmente a vivere. Proprio per fare chiarezza su una problematica ancora circondata da troppa superficialità e ironia, questa donna di 37 anni ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare agli utenti la sua lunga battaglia contro la dipendenza da sesso, un lato oscuro che ha ...

“Sesso e droga con allieve minorenni” : accusato professore di 33 anni : Un insegnante di 33 anni è accusato di aver compiuto atti sessuali con studentesse minorenni e di aver ceduto alle ragazze sostanze stupefacenti. Per M.D.L., insegnante di una scuola media di Caraglio (Cuneo) e allenatore di...

CUNEO - INDAGATO INSEGNANTE SCUOLE MEDIE/ “Sesso con allieve minorenni” : ‘tradito’ da chat e foto sul pc : CUNEO, INDAGATO INSEGNANTE delle SCUOLE MEDIE per abusi su minorenni sia a scuola che durante allenamenti di softball: il professore tradito dalle chat e dalle foto sul pc(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:07:00 GMT)

Cuneo - “Sesso con allieve minorenni” : indagato insegnante delle scuole medie : Cuneo, “sesso con allieve minorenni”: indagato insegnante delle scuole medie A far scattare le indagini la denuncia dei genitori di una ragazza. Il docente avrebbe anche fornito droga alle ragazze Continua a leggere L'articolo Cuneo, “sesso con allieve minorenni”: indagato insegnante delle scuole medie proviene da NewsGo.