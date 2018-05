Serie B Palermo | Pomini | «Playoff? Non ci pensiamo Testa alla Salernitana»

Palermo - ultimi 180' della 'regular season' sognando la Serie A Video : Oggi in campo la Serie B. Fischio d'inizio alle ore 15. L'Empoli gia' promosso in Serie A sara' impegnato a Brescia. Il Palermo di Roberto Stellone dovra' vedersela con il Cesena: da una parte i rosanero lanciati verso la conquista del secondo posto, dall'altra i romagnoli non ancora salvi e decisi a non lasciare nulla d'intentato per portare almeno un punto a casa. Alla promozione diretta in Serie A [Video] puntano anche il Frosinone, che ...

Serie B Palermo-Cesena - dirige Pezzuto. Parma-Bari : Di Paolo : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista del prossimo turno del campionato cadetto, valevole come quarantunesima giornata del campionato di Serie B. Si gioca sabato 12, alle 15, ...

Serie B - volata finale : Frosinone - Palermo e Parma lottano per un posto in A Video : Mancano soltanto due giornate alla conclusione del campionato di SerieB, ed il finale è ancora tutto da scrivere. Soltanto l'Empoli, finora, ha conquistato l'aritmetica promozione in Serie A con qualche giornata di anticipo. Lotta agguerrita per quanto riguarda il secondo posto, con Frosinone, Palermo e Parma che in queste ultime giornate lotteranno per conquistare direttamente la massima Serie. I ciociari, attualmente al secondo posto [Video], ...

Serie B Palermo - Rolando : «Ora vinciamo le ultime due» : Palermo - " Un'emozione indescrivibile, ero felicissimo, per me e per la squadra, quando ho visto il pallone entrare" . Gabriele Rolando , centrocampista del Palermo , parla così della propria prima ...

Serie A - la licenza Uefa a 14 club su 20 : il Napoli sceglie Palermo : TORINO - Rilasciate le Licenze Uefa per la stagione 2018/2019 a 14 società di Serie A La Commissione di primo grado delle Licenze Uefa, in data 7 maggio 2018, esaminata la documentazione pervenuta ...

Video/ Ternana Palermo (2-3) : highlights e gol della partita (Serie B 40^ giornata) : Video Ternana Palermo (risulato finale 2-3): highlights e gol della partita, valida nella 40^ giornata di Serie B. Successo rosanero con La Gumina e Rolando!.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:18:00 GMT)

Serie B - vincono Frosinone e Palermo : lotta infuocata per il secondo posto : Con Venezia e Bari, vincono tutte le squadre che sognano la promozione diretta. Rallenta il Cittadella contro il Brescia

Serie B - Inzaghi gode al 95'. Palermo ok - Bari e Frosinone sorridono : Nessun anticipo nel 40° turno di Serie B, terzultima giornata del lungo e appassionante campionato che ha già regalato la prima sentenza, con l'Empoli aritmeticamente promosso dalla scorsa settimana. ...

Risultati e classifica Serie B - 40^ giornata : il Palermo torna a vincere - bene anche il Frosinone - Bari e Venezia show [FOTO] : 1/45 Foto LaPresse/ Anteo Marinoni 05/05/ 2018 Venezia - Italia Sport ...

Serie B Palermo - Zamparini presenterà un esposto contro Baccaglini : Palermo - Maurizio Zamparini , proprietario del Palermo Calcio, annuncia la presentazione di un esposto contro Paul Baccaglini , ex presidente della società che avrebbe dovuto rilevarla l'anno scorso ...

Serie B Palermo - per Struna lesione di secondo grado : Palermo - Il difensore del Palermo Struna , che si è sottoposto ad accertamenti medici, ha riportato una lesione di secondo grado. Questo il comunicato del club rosanero: "Il calciatore Aljaz Struna ...

Serie B Cesena-Parma - dirige Fourneau. Ternana Unicusano-Palermo : Minelli : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della quarantesima giornata del campionato cadetto, in programma sabato 5 maggio alle ore 15. Due i posticipi: domenica, alle ore 17.30 c'è Cesena-...