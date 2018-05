Serie B | due verdetti ed un clamoroso esonero alla vigilia dei play off

PROBABILI FORMAZIONI / Sampdoria Napoli : il duello al centro. Quote e ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Sampdoria Napoli: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I blucerchiati possono sperare ancora in un posto in Europa League(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 15:46:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Juventus : il duello dei portieri - quote e ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri senza Cuadrado, Di Francesco con Manolas e Perotti ancora acciaccati(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 13:24:00 GMT)

Serie C - due punti di penalizzazione al Santarcangelo : andrà ai play out : MATERA - La seconda Sezione della Corte Federale D'Appello ha respinto i ricorsi del Gavorrano , Girone A di Serie C, e del Piacenza , Girone A di Serie C, , sanzionate lo scorso 2 maggio dal ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : i quarti di finale. Due derby lombardi - Venezia con Cremona - equilibrio in Avellino-Trento : Scattano domani i Playoff Scudetto con le prime partite dei quarti di finale. Tutti a caccia del titolo conquistato nella passata stagione dalla Reyer Venezia. In questa stagione sia il primo turno che le semifinali saranno al meglio delle cinque partite, mentre la finale si giocherà sulle sette partite come nel classico modello NBA. Sarà una post season molto simile ad un campionato del Nord Italia, visto che ben sette squadre arrivano da ...

Corsair Obsidian Series 1000D - il case assurdo da 500 dollari che può ospitare due PC : A cosa serve una soluzione del genere? Un esempio: il gamer che trasmette in streaming le proprie sessioni di gioco può sfruttare entrambi i computer per ottenere le prestazioni massime con le due ...

DIRETTA / Pistoia Brescia (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (basket Serie A) : DIRETTA Pistoia Brescia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, ultima sfida della stagione regolare (oggi 9 maggio)(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 20:07:00 GMT)

DIRETTA / Torino Varese (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (basket Serie A1) : DIRETTA Torino Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che chiude la regular season per le due squadre. La Openjobmetis andrà poi a giocare i playoff(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 20:01:00 GMT)

DIRETTA / Avellino Trento (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due (basket Serie A 30^ giornata) : DIRETTA Avellino Trento info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, scontro diretto per il quarto posto in casa Sidigas(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 20:01:00 GMT)

DIRETTA / Venezia Olimpia Milano (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (basket Serie A1) : DIRETTA Venezia Olimpia Milano, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che al Taliercio decide la vittoria della regular season a favore dell'una o dell'altra(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:59:00 GMT)

Netflix girerà una Serie tv in Italia sui due mesi senza governo - la chiamerà ‘Il gioco dell’oca’ : John Merrick (nome di fantasia) è il delegato agli acquisti di Netflix ed è già pronto a comprare i diritti della serie Italiana ‘Il gioco dell’oca’, dedicata a quanto sta succedendo nel nostro Paese dopo le elezioni del 4 marzo. Avevo già scritto del teatrino dei burattini, a proposito di queste infinite consultazioni senza sbocco, ma una serie tv è tutta un’altra cosa. Ha un respiro internazionale. Il problema è che John Merrick non riesce a ...

Serie B Palermo - Rolando : «Ora vinciamo le ultime due» : Palermo - " Un'emozione indescrivibile, ero felicissimo, per me e per la squadra, quando ho visto il pallone entrare" . Gabriele Rolando , centrocampista del Palermo , parla così della propria prima ...

DIRETTA/ Trento Sassari (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Serie A 29^ giornata) : DIRETTA Trento Sassari info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Dolomiti Energia per salire ancora, Dinamo per i playoff(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:18:00 GMT)

DIRETTA / Pesaro Venezia (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (basket Serie A1) : DIRETTA Pesaro Venezia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. La VL è vicina alla salvezza, ma arriva la capolista(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:16:00 GMT)

La première de Il Miracolo on demand per gli abbonati Sky : due premi per la Serie a Séries Mania : L'8 maggio si avvicina a grandi passi insieme al debutto de Il Miracolo, la prima serie firmata da Niccolò Ammaniti, che andrà in onda su Sky Atlantic HD in esclusiva. Un altro fiore all'occhiello per Sky e di questo ne è sicuro il pubblico ma anche gli addetti ai lavori che hanno avuto modo di vedere e giudicare la première di stagione a Séries Mania assegnando dei 4 premi maggiori previsti per la kermesse di Lille ...