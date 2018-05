Serie A | sabato alle 15 la festa scudetto Juve Genoa-Torino domenica alle 15

Serie A - così l ultima giornata Juve-Verona di sabato se bianconeri campioni a Roma : Roma - Ufficializzato il programma della 38/a e ultima giornata di Serie A. La Lega di Serie A, infatti, ha reso noto le date e gli orari che potrebbero comunque subire una variazione se la Juventus ...

Serie A - 38ª giornata : Juventus-Verona al sabato se bianconeri già campioni d'Italia : ROMA - La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi dell'ultima giornata di campionato, la 38ª. La Juventus, in caso di vittoria aritmetica del titolo già alla prossima giornata, anticiperà ...

Serie A - sabato sera scattano i playoff : Venezia cerca il gran finale : sabato sera scatteranno i playoff della Serie A di basket. Una lunga marcia, presentata questa mattina a Milano, per decretare chi si aggiudicherà lo Scudetto. Vuole confermarsi campione d'Italia la ...

Baseball - Serie A1 2018 : il Nettuno City giocherà solo al sabato : Le Società di Serie A1 Baseball al completo si sono riunite in videoconferenza nel tardo pomeriggio di lunedì 7 maggio con il Presidente Federale Andrea Marcon per cercare insieme una soluzione che potesse garantire il prosieguo della stagione per il Nettuno City, stanti le problematiche di cassa segnalate nel corso dell’ultima settimana, che, come dichiarato dal sodalizio laziale, potrebbero essere solo temporanee, ma necessitavano di un ...

Serie A oggi sabato 21 aprile 2018 : tutte le partite in diretta tv Sky - Mediaset Premium e streaming : Serie A, 33giornata di Campionato: diretta tv e streaming Premium, oggi 21 aprile 2018 Ecco i match che si giocheranno oggi 21 aprile sui canali calcio di casa Premium. Spal-Roma in diretta su ...

Milan-Benevento (sabato 21 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaquattresima giornata di Serie A : Un’impresa storica, che resterà negli annali nonostante l’epilogo di quest’anno che non sarà di certo positivo: il Benevento nel girone di andata riuscì, con un clamoroso gol del portiere Brignoli allo scadere, a pareggiare il match casalingo con il Milan. Ora appuntamento con la partita di ritorno, che si giocherà nello splendido scenario di San Siro. 34ma giornata, anticipo del sabato sera per il campionato di Serie A: il 21 ...

Serie A oggi sabato 14 aprile 2018 : partite in diretta tv su Sky e Mediaset Premium - info streaming : Serie A, 32giornata di Campionato: diretta tv e streaming Premium, oggi 14 aprile 2018 Ecco i match che si giocheranno oggi 14 aprile sui canali calcio di casa Premium. Genoa-Crotone in diretta su ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score girone A (sabato 17 marzo) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Sabato 17 marzo si gioca la trentesima giornata, ma tante squadre devono ancora recuperare delle partite(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 04:00:00 GMT)

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Milano anticipa il sabato - Venezia attende Cantù. Tanti scontri playoff : Sarà una delle due capoliste, l’EA7 Emporio Armani Milano, ad aprire la ventiduesima giornata della SerieA. L’Olimpia attende al Forum la Dolomiti Energia Trento. Se da una parte la squadra di Pianigiani vuole mantenere la vetta della classifica, mettendo pressione poi a Venezia, dall’altra parte la formazione di Buscaglia cerca il grande colpo in trasferta per continuare a mantenersi attaccata alla zona playoff. Sono due gli ...

Serie B - la Pro Vercelli rovina il sabato del Bari. Vincono Parma - Perugia e Venezia : Nel 30esimo turno del campionato cadetto il Bari si fa raggiungere in pieno recupero perdendo l'opportunità di agganciare al quarto posto il Palermo. Cittadella fermato a Cremona, mentre Parma, ...