Serie A Fiorentina | Sportiello | «Delusi di non aver centrato l' Europa»

Serie A Fiorentina - Sportiello : «Ko amaro con il Cagliari» : FIRENZE - ' 'Questa sconfitta è molto amara perché avremmo voluto accontentare una città e una tifoseria fantastica. È stato comunque un percorso indimenticabile, vogliamo lo sia fino in fondo'' . Il ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Gestita male la pressione» : FIRENZE - La Fiorentina cade in casa contro il Cagliari , che prende una boccata d'ossigeno in ottica salvezza. Stefano Pioli non è soddisfatto della gara dei suoi: "Non abbiamo giocato bene. ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Perso lucidità - non abbiamo retto la pressione» : FIRENZE - Stefano Pioli scuote la testa: la sua Fiorentina è caduta in casa contro un Cagliari alla disperata ricerca di punti salvezza. "Non abbiamo giocato bene. Ultimamente abbiamo vinto giocando ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Europa League? Ci crediamo tutti» : FIRENZE - La Fiorentina è ancora in lotta per un posto in Europa League. Dieci mesi dopo l'inizio di una stagione che si preannunciava complicata, tra cessioni importanti e tanti nuovi arrivi, la ...

Video/ Genoa Fiorentina (2-3) : highlights e gol della partita (Serie A 36^ giornata) : Video Genoa Fiorentina (2-3): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. I viola espugnano Marassi al termine di una sfida splendida e tengono vive le speranze europee(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:52:00 GMT)

Serie A - Pioli : «Fiorentina - puoi fare qualcosa di straordinario» : "Non conta molto pensare adesso allo scontro diretto con il Milan all'ultima giornata - continua il tecnico dei viola a Sky Sport - perchè noi abbiamo già giocato tante finali come contro il Napoli e ...

Serie A Genoa - Ballardini : «La Fiorentina ha motivazioni fortissime - la temo» : GENOVA - Esordisce così Davide Ballardini prima della sfida tra il suo Genoa e la Fiorentina : 'Temo la Viola perché è in grande condizione, hanno giocatori importanti e motivazioni fortissime'. Sul ...

Serie A - Pioli : «La benzina c'è. La Fiorentina intrusa nella corsa all'Europa» : FIRENZE - 'Abbiamo ancora tanta benzina' . Lo dice con convinzione Stefano Pioli , l'allenatore della Fiorentina , alla vigilia della trasferta nella tana del Genoa. 'Dovremo essere lucidi e capire i ...

Serie A Fiorentina - Thereau punta l'Europa : «Dobbiamo crederci per forza» : FIRENZE - Missione Europa League per i viola. Cyril Thereau l'ha ribadito a margine di una sessione di autografi presso il Fiorentina Store: 'Adesso dobbiamo crederci per forza all'Europa. Poco tempo ...

Serie A Fiorentina - Thereau : «Contro il Genoa sappiamo cosa ci aspetta» : FIRENZE - Dopo il colpo contro il Napoli, la Fiorentina è rimasta attaccata al treno europeo. Cyril Thereau vuole centrare l'obiettivo e l'ha confermato a margine di una sessione di autografi presso ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Felici di tornare in ritiro a Moena» : FIRENZE - "Siamo molto contenti di tornare anche la prossima estate a Moena. Ci siamo trovati molto bene un anno fa, il posto è magnifico, la disponibilità delle persone completa e totale. Ci sono ...

Serie A Fiorentina - Saponara : «Crediamo ancora nell'Europa» : FIRENZE - Riccardo Saponara punta su una Fiorentina formato Europa: ' Nel momento più delicato della stagione e forse nella partita più difficile nelle 35 giocate abbiamo tirato fuori tutte le nostre ...

Video/ Fiorentina-Napoli (3-0) : highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata) : Video Fiorentina Napoli (3-0): highlights e gol della partita di Serie A che ha visto i viola battere nettamente i partenopei grazie alla tripletta di Giovanni Simeone.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 03:06:00 GMT)

PAGELLE/ Fiorentina-Napoli (3-0) : Allan unico azzurro salvo! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : PAGELLE Fiorentina Napoli (3-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A che si è conclusa con la netta vittoria dei viola nei confronti dei partenopei, spazzati via da Simeone.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:17:00 GMT)