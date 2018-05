Serie A - Champions | Europa League e salvezza | la situazione

Serie A 2018 - 37^ giornata : risultati e classifica. Crotone-Lazio 2-2 - sfida all’Inter per la Champions League. Che lotta per la salvezza! : C’è ancora una lotta per la Champions League e la lotta per la salvezza è più accesa che mai. Questo è il responso del pomeriggio della 37^ giornata di Serie A, la penultima di campionato. La Lazio, infatti, doveva vincere a Crotone per assicurarsi un posto nella prossima Champions League ma invece ha pareggiato 2-2 (vantaggio di Lulic su rigore, Simy pareggia, ribaltone di Ceccherini, pari finale di Milinkovic-Savic) e ora ha tre punti di ...

Serie A : Inter-Sassuolo 1-2 - per Spalletti la Champions è quasi irraggiungibile : Politano e Berardi affondano i nerazzurri, a cui non basta Rafinha: la Lazio a Crotone può centrare la matematica qualificazione

Serie A - Skriniar sicuro : «L'Inter entrerà in Champions» : MILANO - "Abbiamo fatto una buona stagione, secondo me ci meritiamo la Champions League e ce la faremo. Futuro? Sono contento qua, il mio obiettivo è quello di giocare la Champions League con l' Inter ...

Serie A 2018 - Cagliari-Roma 0-1 : decide Under - giallorossi verso la Champions League - sardi a rischio retrocessione : La Roma ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel posticipo della 36^ giornata di Serie A e ha rafforzato il terzo posto in classifica: ora i giallorossi hanno due punti di vantaggio sulla Lazio e quattro sull’Inter. La qualificazione alla prossima Champions League sembra essere davvero a un passo ma occorrerà uno sforzo nelle prossime due partite, a cominciare dal difficile match del prossimo weekend contro la Juventus. A decidere ...

Serie A - Champions : l'Inter perde punti : Si è giocata la 35esima giornata di campionato di calcio di Serie A e ci sono stati alcuni risultati davvero inaspettati. Ad aprire questo weekend calcistico ci ha pensato la Roma allenata da Di Francesco che è riuscita a vincere in casa contro il Chievo Verona per quattro reti a uno. L'attaccante Schick al nono minuto ha segnato il suo primo gol in campionato all'Olimpico di Roma e al 40esimo ci ha pensato il bosniaco Dzeko a mettere al sicuro ...

Serie A. Milinkovic-Savic match winner a Torino - la Lazio prenota il posto in Champions : Il serbo segna di testa al 56' e decide l'1-0 in casa dei granata. Sirigu para un rigore a Luis Alberto nel primo tempo. Granata passivi, i biancocelesti sbagliano più volte il secondo gol. Romane appaiate a 70 punti, l'Inter, quinta, a quattro lunghezze