Sergio Mattarella consente l’allungamento della trattativa e chiude la finestra

Sergio Mattarella - la bomba dell'ex grillino 'leghista' Marco Zanni : 'Chi è il premier a cui il Colle ha detto no' : Secondo Marco Zanni , eurodeputato del gruppo Enf, ex Movimento 5 Stelle e molto vicino alla Lega , ci sarebbe stato il veto del presidente della Repubblica su Giulio Sapelli , storico dell'Economia ...

Sergio Mattarella - Antonio Socci lo demolisce : 'Cita Einaudi - ma la verità è che...' : Ma davvero il presidente della Repubblica Einaudi fece quello che gli ha attribuito Mattarella? Per avvertire gli attuali vincitori delle elezioni che vuole decidere lui , forse crede di essere in una ...

Luigi Bisignani - tutti i gravissimi errori di Sergio Mattarella : 'E che succede ora se Di Maio...'. Scacco matto : A Sergio Mattarella , l'arbitro del Quirinale, serve il Var. Luigi Bisignani , sul Tempo , usa una metafora calcistica per ripercorrere alla moviola tutti gli errori del Colle in questi due mesi di ...

Il premier indicato a Sergio Mattarella è Giancarlo Giorgetti : Alla fine i grillini hanno dovuto cedere sul premier. Sarà politico. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno raggiunto l’accordo

Matteo Salvini : 'Entro stasera daremo il nome del premier politico a Sergio Mattarella' : Un solo nome per il premier, e sarà politico . Matteo Salvini annuncia che M5s e Lega stanno raggiungendo la quadra per individuare il presidente del consiglio da presentare al Capo dello Stato Sergio ...

Il rigore d'altri tempi di Sergio Mattarella : ... alla funzione presidenziale: prerogative che Mattarella, da professore di diritto parlamentare ha sviscerato da studioso ben prima che un momento drammatico della vita lo portasse alla politica ...

Giorgia Meloni contesta Sergio Mattarella. E rilancia : "Torniamo a ragionare su un incarico al centrodestra" : "Abbiamo chiesto il mandato per Salvini, per me andava chiesto con maggiore decisione e bisognava contestare la decisione di Mattarella: io non sono stata timida, sono stata l'unica che ha avuto il coraggio di contestarlo". Ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai 3, la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, critica la scelta del capo dello Stato, che non ha assegnato l'incarico per la formazione del governo al ...

Sergio Mattarella : 'Il presidente della Repubblica non è un notaio' : La presidenza di Einaudi fu 'tutt'altro che notarile'. Sergio Mattarella, a Dogliani per il 70esimo anniversario dell'insediamento al Quirinale come primo presidente della Repubblica italiana eletto ...

M5S e Lega fuori gioco. Sarà Sergio Mattarella a scegliere il premier incaricato : Il Quirinale non è affatto convinto dal possibile Governo gialloverde. A più riprese ha manifestato le sue perplessità sostenendo come

Sergio Mattarella - Maurizio Crozza ai limiti del vilipendio : come riduce il presidente - nei giorni decisivi : Sergio Mattarella , presidente della Repubblica, circondato da giovani fan infoiate che lo toccano ovunque, lo strattonano ed emettono degli urletti deliranti. 'Per le mie groupie sono come Bono degli ...

Sergio Mattarella - il retroscena : no ai leghisti in questi ministeri chiave : ... a torto o ragione giudicata il partito più euro-scettico , e dunque pericoloso, del nostro arco costituzionale una 'presa di posizione chiara, netta ed inequivocabile sulla politica estera'.

Elsa Fornero - lo schiaffo a Lega e M5s : 'La riforma delle pensioni non si tocca - ci penserà Sergio Mattarella' : Chiunque sarà al governo, assicura Elsa Fornero , 'non potrà abrogare la riforma delle pensioni che porta il mio nome'. Inizia così l'urticante intervista della ex ministra del Welfare a Repubblica , ...

Governo - su cosa avrà l'ultima parola Sergio Mattarella : Domenica, al massimo lunedì, Matteo Salvini e Luigi Di Maio avranno nome del premier e dei ministri. E alla luce di quel che comunicheranno, il presidente Sergio Mattarella conferirà al presidente del ...

Sergio Mattarella - i dubbi del Quirinale sul contratto di governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : cosa manca : Tra M5s e Lega tutto fatto. Tranne il contratto di governo da presentare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Al di là delle ironie, la riunione-fiume di giovedì tra i grillini Luigi Di ...