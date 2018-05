“Sentito?” Sfugge una frase che svela la scelta di Nilufar Il microfono era acceso…

caffeinamagazine

(Di lunedì 14 maggio 2018) Dopo quella di Nicolò Brigante, è ancora tempo di scelte a Uomini e Donne. Prima della fine della stagione, ancheAddati, Sara Affi Fella e Mariano Catanzaro dovrebbero capitolare (il condizionale è d’obbligo perché al trono classico non si resta mai digiuni di colpi di scena). La prima a prendere una decisione sarà proprio, che fino a pochi mesi fa sedeva dall’altra parte della barricata, tra le corteggiatrici. Erano i tempi del trono di Mattia Marciano. Il suo carattere fumantino aveva subito colpito Maria De Flippi e il pubblico e infatti, dopo l’uscita di scena, è stata subito richiamata dalla redazione come nuova tronista. Anche Mariano e Sara, se proprio vogliamo essere precisi, sono due vecchie conoscenze dei telespettatori. Lui, come, si era già distinto come corteggiatore e lei l’abbiamo invece vista per la prima volta a ...