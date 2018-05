vanityfair

: Sei tappe gourmet da vivere in Croazia - TravellerItalia : Sei tappe gourmet da vivere in Croazia - AleRiki6 : RT @ziamsshug: non trovo assolutamente niente di male se qualcuno smette di seguire un'artista che ha supportato e amato per anni, ma se il… - maa_rtiimoro : RT @ziamsshug: non trovo assolutamente niente di male se qualcuno smette di seguire un'artista che ha supportato e amato per anni, ma se il… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Lambita da uno dei mari più limpidi al mondo, con spiagge paradisiache e calette che affascinano da sempre i velisti a caccia di buon vento e bellezza, a un passo dall’Italia: ecco la costa adriatica della, tra le preferite di chi è in cerca di vacanze estive in piena libertà a contatto con la natura. Ma questo è anche un paese ricco di storia e di storie, di tradizioni da scoprire un passo dopo l’altro e a tavola; perché ogni vacanza è fatta anche di grande cucina, e la cucina sublime è un altro dei motivi per cui vale la pena viaggiare. Ogni volta è una scoperta diversa, con piatti di origini antiche frutto dell’ingegno di abili cuoche di famiglia, che un tempo in tavola non potevano portare altro che i doni del mare, da accompagnare ai prodotti dell’orto e al prelibato olio d’oliva locale. Ecco da dove arrivano le prelibatezze di pesce della costa croata: piatti realizzati ...