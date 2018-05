Segugi | bidoni e latin lover | il pagellone della Juventus campione

vanityfair

(Di lunedì 14 maggio 2018) Passano gli anni e cambiano gli interpreti, ma il risultato resta sempre lo stesso: lad’Italia per la settima volta consecutiva. I bianconeri festeggiano il 34esimo Scudettoloro storia, il quartogestione Allegri. E’ lui, col suo inalterabile aplomb, il principale artefice dell’ennesimo successoVecchia Signora. Regista di una macchina ormai collaudata, nella quale ogni ingranaggio fa la sua parte con talento e abnegazione. LEGGI ANCHELacala il Settebello, èd'Italia Ecco le pagellestagione: Gigi Buffon 7,5 «Un bidone dell’immondizia al posto del cuore». In molti etichetteranno con questa frase la sua stagione. In realtà il portierone, colonna dello spogliatoio, ha disputato un’altra ottima annata, facendosi trovare pronto nei momenti più importanti. Medhi Benatia 7 «Crozza se hai qualcosa da dirmi, ti aspetto a Vinovo». ...