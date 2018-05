Scudetto Juve | la festa e la rabbia

Juve - pizza Scudetto e frecciate : 'Ora davvero i fuochi d'artificio' : Si canta 'Un giorno all'improvviso' nel bus bianconero accanto a tutti i cori Juventini mentre ci si avvia all'aeroporto per tornare a Torino. Atmosfera certamente gioviale, salendo in aereo arrivano ...

Juventus - lo Scudetto non scalda la borsa : apertura in negativo : Il settimo titolo consecutivo per la Juventus non scalda la borsa. Dopo oltre un’ora dall’apertura di Piazza Affari, infatti, titolo del club bianconero è in negativo. Dopo un avvio del tutto piatto, con i primi scambi Piazza Affari ha preso un’intonazione marginalmente negativa: la borsa italiana cede lo 0,12%, con gli operatori ancora sostanzialmente indifferenti […] L'articolo Juventus, lo scudetto non scalda la borsa: ...

L'abitudine di vincere sempre : la (non) festa della Juve per il settimo Scudetto : Ancora una festa, sempre all'Olimpico. Dopo il netto successo sul Milan in finale di Coppa Italia stavolta alla Juventus basta lo 0-0 con la Roma (cui invece manca ancora un punto per blindare il terzo posto in classifica) per conquistare il 34/o scudetto della sua storia, il settimo consecutivo. Per Massimiliano Allegri - al quarto double di fila, un record anche questo - un dolcissimo déjà-vu dopo il campionato vinto nel 2011 ...

Juventus - manichini del Napoli impiccati : lo Scudetto della vergogna : Uno «scherzo» che di divertente ha ben poco. Questo quanto visto in una immagine che gira in rete, tre manichini con le maglie del Napoli e le maschere di Pulcinella impiccati ad un ponte...

Juventus-Verona anticipata - ecco data ed orario della festa Scudetto : Juventus-Verona anticipata – La Juventus si è laureata campione d’Italia, alla squadra di Massimiliano Allegri è bastato il pareggio nella gara di campionato contro la Roma per conquistare matematicamente il settimo scudetto consecutivo, subito dopo il match delirio nello spogliatoio ma la vera festa è prevista per la gara di campionato contro il Verona. La decisione è stata quella di anticipare il match, la gara inizialmente era ...

La Juventus vince il settimo Scudetto consecutivo. Tutti i meriti di Allegri : L'unica con cui non ha feeling è la Supercoppa italiana: quattro finali e una sola vittoria, nel 2015. Per il resto Massimiliano Allegri non ha lasciato prigionieri da quando è arrivato alla Juventus .

Juventus nel mito - settimo Scudetto di fila : Roma, 14 mag. , askanews, 'E' finita, bianconeri! E' finita! Siamo per la settima volta consecutiva campioni d'Italia! Siamo entrati nel mito'. Cosi', su Twitter, la Juventus ha celebrato lo scudetto ...

La Juve conquista a Roma il settimo Scudetto di fila : è record : Fare la cronaca della partita non avrebbe molto senso, tanto più che le ostilità, come si diceva una volta, sono finite al termine del primo tempo: meglio concentrarsi sulla gioia di chi ha portato a ...

Settimo Scudetto di fila : il record della Juve più forte di sempre : La Juventus strappa all’Olimpico il punticino preteso dall’ostinata aritmetica: è campione d’Italia per il Settimo anno di fila, il quarto di Allegri che colleziona record e trionfi: «Quattro anni così belli erano impensabili, è persino difficile pensare che possano ricapitare». E sul futuro: «Se non mi mandano via, resto alla Juve». ...

Juventus Scudetto - Dybala : "Mostruosi". La gioia dei giocatori sui social : Grande festa nello spogliatoio Juve per il settimo scudetto esternati, come vuole ormai la tradizione, anche sui social. Da Dybala a Matuidi, da Howedes a Benatia, ecco i contenuti social dei ...

Max Allegri si gode il settimo Scudetto di fila della Juve : La Juve dei record. Max Allegri si gode il settimo scudetto consecutivo della Vecchia Signora. E’ il suo quarto consecutivo.

Juventus - Marchisio : 'E' lo Scudetto di un popolo intero' : ROMA - 'Non è facile realizzare quello che abbiamo fatto ma dietro a questi sette scudetti c'è tutto ciò che significa essere Juventus'. Così Claudio Marchisio, su Instagram.' Uno scudetto non lo si ...