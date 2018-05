Scudetto alla Juventus | frecciata al Napoli dal fratello di Higuain

Scudetto alla Juve - Reina : 'La fine di un sogno'. Poi il saluto : 'Ora l'ultima con il Napoli' : 88 punti in campionato, 27 vittorie su 37 gare in Serie A: numeri straordinari, che però non sono bastati al Napoli per conquistare il tricolore. Nonostante i due record assoluti realizzati dal club ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Catania-Padova 9-10 dopo i tiri di rigore. Gran sorpresa a Firenze - Scudetto patavino : Sorpresissima a Firenze in Serie A1 di Pallanuoto femminile: la finale scudetto premia il Padova, che batte, ai rigori, 10-9 Catania, dopo il 6-6 dei tempi regolamentari e contro ogni pronostico della vigilia porta a casa il quarto titolo consecutivo. Delusione per le etnee, che devono rinviare l’appuntamento con il titolo italiano numero 20. Nella finale per il terzo posto Rapallo-Bogliasco 7-5 e guadagna non solo un posto sul podio, ma ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : a Conversano gara-1 delle finali Scudetto - Fasano sconfitto 29-26 : Va al Conversano gara-1 delle finali Scudetto della Serie A di Pallamano maschile, grazie ad una maestosa prova dei ragazzi allenati da Alessandro Tarafino nel derby pugliese contro la Junior Fasano, vinta in rimonta con il punteggio di 29-26. Avvio di gara in favore dei biancoazzurri, che pur privi di Alves Leal e Paolo De Santis si portano sul 4-0 dopo neanche dieci minuti, costringendo gli avversari al time-out. Tornati in campo è Jacopo Lupo ...

Pjanic : 'Veleni? Lo Scudetto dipendeva dal Napoli - spero Allegri resti alla Juve' : Tra Coppa Italia e scudetto. Miralem Pjanic , centrocampista della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dopo la vittoria di mercoledì sul Milan e in vista della trasferta contro la Roma di domenica: 'Adesso domenica andiamo a prenderci lo scudetto e sarà un'annata bellissima. Non si capisce, a ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : al via la Final Six Scudetto. Tutti contro Catania : chi riuscirà a battere le etnee? : Catania contro Tutti: questo in estrema sintesi il fil rouge che percorrerà la tre giorni fiorentina nella quale si assegnerà lo scudetto della Serie A1 di Pallanuoto femminile. Ad aprire le danze domani i quarti di Finale: alle ore 18.30 saranno Roma e Bogliasco, che hanno terminato, rispettivamente, al terzo ed al sesto posto la regular season. Alle ore 20.00 sarà la volta di Milano e Rapallo, quarta e quinta nella stagione regolare, nel ...

Donnarumma - il regalo alla Juventus è doppio : Scudetto + Coppa Italia - la parata su Milik ha indirizzato il campionato : La finale di Coppa Italia è stata spettacolare, almeno dal punto di vista del risultato, 4-0 ma punteggio che può essere considerato bugiardo, in particolar modo per i clamorosi errori del portiere Donnarumma e per l’autogol di Kalinic. Vittoria meritata per la squadra di Allegri ma risultato troppo largo per quanto visto in campo. Stagione altalenante per il portiere Donnarumma, il regalo alla Juventus è doppio. Non solo la prestazione ...

Dopo lo Scudetto la Sir Perugia si prepara alla Final four di Champions league : Stampa TOPICS Perugia sir Precedente: Foligno, alla Sala Fittajoli Presentazione di "L'economia umbra e la Grande Guerra" Successivo: Anche a Cannara arriva la Carta d'Identità Elettronica ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : alla Jomi Salerno gara-1 delle finali Scudetto! Giovedì si replica - pugliesi appese a un filo : Va alla Jomi Salerno gara-1 delle finali Scudetto della Serie A di Pallamano femminile, con le campionesse in carica capaci di sconfiggere 25-18 l’Indeco Conversano al Pala San Giacomo, al termine di una partita molto vivace, ma sostanzialmente dominata pienamente dalle ospiti. Lo 0-0 dura appena 32”, con Rita Trombetta che sblocca il punteggio in favore delle campane, venendo però prontamente pareggiata. Questo in sostanza è il ...

Torino - De Silvestri : 'Scudetto alla Juve? Siamo professionisti' : Lorenzo De Silvestri , difensore del Torino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 contro il Napoli: 'Quella odierna è la dimostrazione che Siamo un grande gruppo. In tanti ci avevano boicottato prima della partita, noi abbiamo fatto una partita di orgoglio e sono ...

Napoli fermato in casa (2-2) - Scudetto alla Juve è cosa fatta : Prosegue il momento no dei partenopei che al San Paolo non vanno oltre il pari con il Toro e ‘consegnano’ così lo scudetto ai bianconeri: sono 6 infatti i punti di vantaggio quando mancano 2 turni alla fine. Juve avanti anche nella differenza reti, decisiva in caso di arrivo a pari punti (le due squadre sono in equilibrio negli scontri diretti): +61 contro +45, ben 16 lunghezze di differenza

Serie A - Il Napoli pareggia. Lo Scudetto 'virtuale' alla Juventus : Roma, 6 mag. , askanews, Il Napoli frena al San Paolo , 2-2, con il Torino e consegna virtualmente lo scudetto alla Juventus, settimo consecutivo. I bianconeri, infatti, hanno sei punti in più in ...

Lichtsteiner - Scudetto e addio alla Juve : “Lascio a fine stagione - giocherò all’estero” : Lichtsteiner, scudetto e addio alla Juve: “Lascio a fine stagione, giocherò all’estero” Stephan Lichtsteiner è uno di quei giocatori che potrebbe festeggiare il settimo scudetto consecutivo in questa Juventus. E sarà l’ultimo in bianconero per lo svizzero, che ha annunciato l’addio alla Juve a fine stagione: “Gioco in una delle squadre più importanti in Europa, […]

Lo strano ballo delle panchine dalla Nazionale allo Scudetto : Via con il fantacalcio. Meglio: con il fantamercato legato alle panchine. A cominciare da quella della Nazionale: pare ormai destinata a Roberto Mancini. Uno che con l'azzurro non ha avuto un gran ...

Volley : Champions League - l'Imoco dallo Scudetto alla Final Four : BUCAREST , ROMANIA, - Dopo l'euforia per lo scudetto appena conquistato l' Imoco Conegliano sarà di nuovo in campo per cercare di firmare un'altra grande impresa. Sabato 5 e domenica 6 la formazione ...