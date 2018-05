Scontri a Gaza nel giorno dell' inaugurazione dell' ambasciata Usa a Gerusalemme

Gaza - ancora Scontri e vittime al confine con Israele - : Per il settimo venerdì consecutivo, migliaia di palestinesi hanno protestato lungo la barriera difensiva con lo Stato ebraico. Almeno un morto. Centinaia di persone hanno invaso il valico di Kerem ...

Gaza : 1 morto e 36 feriti nei nuovi Scontri al confine : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gaza - più che ‘ Scontri ’ chiamiamoli macabro tiro al bersaglio : Cos’è uno scontro? Se escludiamo quello verbale, la prima immagine che viene in mente è lo scontro che può avvenire tra due automobili o tra ultras di due tifoserie avverse o ancora tra manifestanti e poliziotti in assetto antisommossa. Sembra però che Garzanti e Treccani nonché l’Accademia della Crusca dovranno introdurre un nuovo concetto di scontro, almeno a giudicare dalla nuova accezione che i mezzi di informazione stanno dando ...

Gaza - salgono a quattro i palestinesi uccisi negli Scontri : morto il 15enne ferito : Da Ramallah un consigliere del presidente Abu Mazen, Muhammad al-Habbash, ha fatto appello agli abitanti di Gaza perché non seguano la politica degli 'avventurieri' e 'non mandino i figli a morire'. ...

Violenza senza fine a Gaza. Violenti Scontri al confine - tre palestinesi uccisi e 350 feriti : Tre manifestanti palestinesi sono stati uccisi durante gli scontri con l'esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra la Gaza e lo stato ebraico. I palestinesi hanno cercato di forzare in...

Gaza - quinto venerdì di Scontri : tre palestinesi morti e oltre trecento feriti. Amnesty : “Embargo armi a Israele” : Non cala la tensione al confine tra Gaza e Israele. Anche il quinto venerdì di protesta palestinese porta con sé una scia di sangue. Il 30 marzo scorso Hamas aveva lanciato la prima “Marcia per il ritorno“, in occasione del Land Day: 15 i morti e centinaia i feriti. Oggi sono tre i palestinesi hanno perso la vita e più di trecento sono rimasti feriti. Il Land Day – che coincide con l’avvio della Pasqua ebraica – celebra ogni anno lo ...