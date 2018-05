Scontri a Gaza | media | 18 morti e oltre 900 feriti nel giorno dell’inaugurazione

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : Scontri al confine con Gaza : uccisi 41 palestinesi - 1600 feriti : Almeno 41 palestinesi sono rimasti uccisi al confine con Gaza durante le manifestazioni contro il trasferimento dell’Ambasciata americana a Gerusalemme. E’ il bilancio più pesante dal 31 marzo, quando è cominciato un mese e mezzo di mobilitazione da parte di Hamas ma ora anche di Al-Fatah in Cisgiordania, dove oggi ci sono stati scontri, in partico...

