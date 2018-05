Scontri a Gaza | media | 10 morti e oltre 500 feriti nel giorno dell' inaugurazione

Gerusalemme - l’inaugurazione dell’ambasciata Usa infiamma Gaza : 16 palestinesi uccisi negli Scontri : Centinaia i feriti nella guerriglia ingaggiata nella Striscia per lo spostamento della sede diplomatica americana da Tel Aviv. Tensioni anche in Cisgiordania

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : Scontri al confine Gaza-Israele - 16 morti e 600 feriti : Sono già dieci le vittime palestinesi delle violenze esplose stamattina - e ancora in corso - ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia stanno manifestando in concomitanza con l’inaugurazione dell’Ambasciata Usa a Gerusalemme, prevista per stasera. Seicento i feriti. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del governo dell’Autorità nazion...

Primi Scontri a Gaza nel giorno dell'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme : un morto : Primi scontri al confine tra manifestanti palestinesi ed esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico. Secondo l'agenzia Maan alcuni dimostranti hanno tagliato il filo spinato di fronte alla barriera nel tentativo di penetrare nella parte ebraica. L'esercito - secondo la stessa fonte - li ha respinti con gas lacrimogeni. L'agenzia Wafa riferisce di 22 feriti. Questa mattina un drone israeliano è caduto in ...

Gaza - palestinese ucciso in Scontri : 11.38 Un manifestante palestinese è stato ucciso negli scontri con l'esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico. Lo riporta l'agenzia Maan che cita il ministero della Sanità di Gaza. Il morto è un 21enne, ucciso con colpi di arma da fuoco a est di Khan Yunis. L'agenzia di stampa parla anche di 100feriti, mentre il ministero della Sanità riferiva di 28, tra i quali 5 giornalisti.

