Scienza e robot | tutti a scuola dal Genio

Robotica - il Don Bosco leader ai mondiali di Scienza a Detroit : Si sono portati a casa una medaglia d'oro , gli studenti del liceo salesiano Don Bosco che nei giorni scorsi hanno rappresentato l'Italia ai mondiali di scienza e Robotica FIRST® LEGO® League World Festival di Detroit . E pensare che la loro partecipazione alle finali negli Stati Uniti , dal 25 al 28 aprile, era in forse a causa della mancanza di ...

Scuola - le 16 "ragazze della Scienza" a Barcellona per saperne di più su robotica e realtà virtuale : Sono tornate da Barcellona con un ricco bagaglio di conoscenze sulle ultime novità nel campo della robotica e della realtà virtuale. Sono le sedici "ragazze della scienza" dell'Istituto comprensivo Panicale-Tavernelle-Paciano-Piegaro, appena rientrate dal loro nuovo viaggio Erasmus in Spagna , Catalogna, . Il recente scambio, avvenuto in occasione dello "Yomo ...