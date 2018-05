«Schiava sessuale a 11 anni per le coppie sposate» | l' incubo di Christina e la setta del

"Io - prigioniera di una setta - a 11 anni costretta ad essere una Schiava sessuale per coppie sposate" : È sopravvissuta alle molestie subite all'interno di una setta, quella dei "Bambini di Dio" ("Children of God") e ha raccontato la sua esperienza. Christina Babin, 42 anni, madre di quattro figli, ha ora una vita felice, ma la sua infanzia è stata un vero inferno: come riportano i media inglesi, a soli 11 anni fu reclutata con la forza e fu costretta a diventare una schiava sessuale per coppie sposate.È stata la madre, per ...