Schianto tra auto nel Modenese | muore Tiziano Bedostri

Sangue sulle strade - morta una 18enne e 4 feriti. Uno Schianto terribile - inutile ogni tentativo di salvarle la vita : Ancora una sabato di Sangue sulle strade italiane. Vittima ancora un volta una giovanissima: una ragazza di 18 anni. Gravi altri quattro giovani, trasportati al Pronto Soccorso. È successo poco dopo le 22 quando una chiamata ha allarmato il pronto soccorso che, una volta arrivato lungo al strada statale 34 tra le località di Colfosco e Ponte della Priula in via Mercatelli a Susegana, ha fatto partire i soccorsi. Una volta arrivati sul ...

Sabato sera tragico : in uno Schianto tra due auto è morta una 18enne : Una ragazza di 18 anni è morta in un incidente tra due auto accaduto Sabato sera poco prima delle 22 tra le località di Colfosco e Ponte della Priula in via Mercatelli a Susegana, in provincia di Treviso.

Schianto in autostrada - un'Audi percorre oltre cento metri sul tettino : GROTTAMMARE " Probabilmente è stata l'esplosione di una gomma a provocare l'incidente che ha visto un'auto finire sottosopra all'interno della galleria a ridosso del casello di Grottammare, in corsia ...

Napoli - Schianto in piazza Vittoria : militare distrugge fioriere e segnali stradali : schianto all'alba di oggi, in piazza Vittoria, dove un'automobilista ha sbattuto contro la segnaletica stradale, distruggendola. Il veicolo, una Bmw a noleggio che proveniva da via Partenope, si è ...

Tragico Schianto tra furgone e scooter : un morto : Tragico incidente stradale a Torino, a poca distanza dal centro città. In corso Novara angolo corso Palermo uno scooter Honda è entrato in collisione con un furgone Iveco: l'uomo alla guida dello...

Schianto in moto. Morta a 26 anni. Inutile ogni tentativo di salvarle la vita. Sui social monta la rabbia con molti che parlano di tragedia annunciata : Terribile incidente sulle via Ostiense alle porta di Roma. A quanto si apprende, poco dopo le 11 per cause ancora da accertare, una donna ha perso il controllo della moto alla quale era in sella schiantandosi contro il guardarail. La moto ha proseguito la sua corsa per un centinaio di metri. Per la motociclista, E.A., di 26 anni, non c’è stato nulla da fare. E’ Morta sul colpo. Inutile ogni tentativo di salvarle la vita. Secondo le ...

Tragico Schianto frontale - muore un'intera famiglia : Tragico incidente stradale nel Torinese. Un’intera famiglia, composta da padre, madre e figlia, ha perso la vita lungo la strada regionale 20, che collega La Loggia a Carignano. I nomi delle vittime...

Schianto nella notte : donna resta incastrata nell'auto : L'incidente sulla provinciale per Vallecchia poco prima della mezzanotte. Per estrarla dall'abitacolo necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Schianto in autostrada - auto contro furgone : L'Occhio di Avellino riporta la notizia di un sinistro avvenuto questa mattina lungo il raccordo Salerno-Avellino , in direzione sud. Il sinistro si è verificato, per dinamiche ancora poco chiare, tra ...

Usa - cargo militare portoricano caduto : 9 morti/ Video - il terribile Schianto sull’autostrada in Georgia : Usa, cargo militare portoricano caduto: 9 morti, Video, il terribile schianto sull’autostrada in Georgia. L'aereo era partito da poco e stava compiendo un'esercitazione(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 09:41:00 GMT)

Lecco - rientrava da una giornata al lago Schianto in moto per un 28enne : è grave : Schianto in moto nel pomeriggio di sabato 28 aprile nel Lecchese: in gravi condizioni un giovane motociclista bergamasco.

Doppio Schianto in autostrada - in carreggiata volano pezzi di camion : Due schianti sull'autostrada A4, lunghe code tra gli svincoli di San Stino di Livenza e Portogruaro. Erano da poco passate le 16 quando due mezzi pesanti si sono tamponati lungo la A4, al chilometro ...

“Uniti anche nella morte”. Auto nel burrone - 3 vittime. Nello Schianto si salva solo una 18enne che ora lotta tra la vita e la morte col suo bimbo in grembo. Quando arrivano i soccorritori si trovano davanti una scena raccapricciante : L’immagine toglie il fiato. L’Auto in un burrone, irriconoscibile, e le lamiere contorte che gridano dolore e sofferenza. E lacrime. Tante lacrime. Perché dentro quell’Auto c’erano quattro persone tre delle quali sono state portate via per un motivo sul quale farà luce la magistratura. Giuseppe Marino, 24 anni, la moglie Chiara Carrubba, 20 anni, e Giovanni Violano di 33 anni, per loro non c’è stato nulla da fare. Mentre continua a ...

Schianto tra tre tir lungo l’autostrada A4 - un morto e traffico in tilt : Un tamponamento a catena è costato la vita ad un camionista rimasto intrappolato tra le lamiere . Oltre dieci chilometri di coda.Continua a leggere