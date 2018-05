Scarpe running usate Kenya | subito record

Karhu - sneaker e Scarpe da running con una storia da raccontare : Erano ai piedi di Paavo Nurmi, il mitico mezzofondista finlandese che vinse 9 ori e 3 argenti olimpici tra il 1920 e il 1928, così come a quelli di Hannes Kolehmainen e Ville Ritola, gli altri due “finlandesi volanti“, e di Emil Zátopek, il leggendario cecoslovacco 4 volte oro olimpico che per primo infranse la barriera dell’ora nei 20km: Karhu è il marchio finlandese per eccellenza in fatto di calzature sportive e attrezzatura ...