Savona | reinventarsi in chiave sostenibile Un’opportunità per rinascere

(Di lunedì 14 maggio 2018) di Rachele Rizzo Può un sindaco puntare sulla sostenibilità per farla propria città? È quello che prova a fare, il primo comune in Europa ad adottare una certificazione del proprio livello di sostenibilità. Per prepararsi al futuro, la città ripensa al suo passato di località industriale e si reinventa basando le politiche cittadine in maniera strutturata sui temi ambientali, sociali ed economici, in cooperazione con diversi attori presenti sul territorio. La certificazione LEED for Cities perseguita dal Comune divaluta la capacità di una città di misurare e gestire i propri consumi idrici, energetici e dei rifiuti e segue inoltre indicatori di benessere quali la fruibilità dei servizi di trasporto pubblico, l’uguaglianza, l’istruzione e lo stato di salute dei cittadini. Il processo prevede un’analisi delle politiche e dei dati che vengono valutate con un ...