Sarri | scudetto perso in albergo Firenze

Napoli - Sarri : 'Dispiace aver perso lo scudetto in albergo e non in campo. Resto solo a certe condizioni' : Il Napoli ritrova il bel gioco, batte la Sampdoria e conquista il proprio record di punti in campionato, diventando contemporaneamente la seconda con più punti nella storia del campionato. Con lo ...

Roma-Juventus 0-0 - bianconeri campioni d’Italia. Sarri : “Scudetto perso in albergo” : Roma-Juventus- La Juventus pareggia 0-0 all’Olimpico e si proclama Campione d’Italia per la 34^volta. Un match equilibrato e privo di colpi di emozioni. Festa negli spogliatoi dell’Olimpico. Allegri a fine gara ha colto l’occasione per ringraziare i propri ragazzi e la società bianconera. Sarri STUZZICA: “SCUDETTO perso IN ALBERGO” Il tecnico partenopeo, dopo il netto […] L'articolo Roma-Juventus 0-0, ...

Sarri : 'Scudetto? Vince la più potente - noi abbiamo perso in albergo a Firenze. Calcio troppo un business - il futuro...' : Questo sport è diventato un business per tutti, ricordiamoci che questo era uno sport. Se si lascia solo il business tutto può finire. In questo momento sto pensando alla gara con il Crotone, sono ...

De Laurentiis : 'Ci hanno levato lo scudetto. Sarri? Anche Mazzarri arrivò secondo' : Il Napoli andrà in ritiro a Dimaro Folgarida, in Trentino, dal 10 al 30 luglio. Ma l'annuncio delle date del ritiro della squadra azzurra diventa l'occasione per fare un bilancio dell'ennesima ...

Napoli in ritiro a Dimaro il 10-30 luglio «Sarri? Produttore conta più di regista Tolti 8 punti - meritavamo lo scudetto» : Il Napoli a Dimaro. Per l?ottavo anno di fila la stagione azzurra comincerà tra le montagne del Trentino, in questa splendida località che ormai è appendice di Napoli e dei...

NAPOLI - DE LAURENTIIS : “SCUDETTO? CE L'HANNO RUBATO”/ “Sarri? Non so se ha perso motivazioni” : NAPOLI, De LAURENTIIS: “Lo scudetto è nostro, ce L'HANNO tolto. Sarri? Non posso costringerlo a restare”. Il futuro dell'allenatore resta in bilico. La frecciata alla Juventus...(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:26:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : “Lo scudetto è nostro - ce l'hanno tolto”/ “Sarri? Non posso costringerlo a restare” : Napoli, De Laurentiis: “Lo scudetto è nostro, ce l'hanno tolto. Sarri? Non posso costringerlo a restare”. Il futuro dell'allenatore resta in bilico. La frecciata alla Juventus...(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 15:24:00 GMT)

Napoli in ritiro a Dimaro il 10-30 luglio «Sarri? Incontro prossima settimana Tolti 8 punti - meritavamo lo scudetto» : Il Napoli a Dimaro. Per l?ottavo anno di fila la stagione azzurra comincerà tra le montagne del Trentino, in questa splendida località che ormai è appendice di Napoli e dei...

Sarri : "Il Napoli ha perso lo scudetto a Firenze" : Sebbene la festa scudetto della Juventus sia stata rimandata al prossimo turno per ragioni prettamente aritmetiche, l'assegnazione del settimo campionato consecutivo ai bianconeri è ormai cosa certa. ...

Napoli - il sogno scudetto finisce in rissa : altro che lieto fine - volano gli stracci tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri : Doveva finire in trionfo, sta finendo “a pesci fetenti”, come direbbero da quelle parti. E non certo per le lacrime di Insigne in campo davanti ai 50mila del San Paolo dopo l’ennesimo pareggio che di fatto ha consegnato lo scudetto virtuale alla Juventus. Ma per il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri, ormai ai minimi storici: il presidente della rinascita e l’allenatore della grandeur partenopea, i due “eroi” della ...

Napoli-Torino 2-2 - De Silvestri risponde a Hamsik e chiude la corsa scudetto di Sarri : Adesso è davvero finita: servirebbero due sconfitte della Juve e due goleade del Napoli per ribaltare un verdetto che appare chiaro e non è definitivo solo per l'aritmetica: il Napoli chiude contro il ...

Napoli-Torino - formazioni e ultimissime : Sarri non molla lo scudetto - Milik dal 1' - : Napoli-Torino, formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Napoli e Torino. Partenopei chiamati alla vittoria per tenere vive le chance scudetto. Sarri si affiderà a Milik dal 1′. Mazzarri, dal canto suo, non vorrà recitare la parte di vittima sacrificale: solito 3-4-2-1. LE PROBABILI formazioni NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Tonelli, Albiol, Mario […] L'articolo Napoli-Torino, formazioni e ultimissime: Sarri ...

Juventus-Napoli - la corsa scudetto non è chiusa : i 5 motivi per cui Sarri può ancora ribaltare ogni pronostico : La 35^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo del torneo ed in particolar modo per la corsa scudetto. Tra mille polemiche la Juventus ha ottenuto il successo nella trasferta contro l’Inter, errori grossolani da parte dell’arbitro Orsato che ha condizionato nettamente l’andamento dell’incontro, mazzata mentale per gli azzurri che hanno dovuto fare i conti con la sconfitta sul ...

Fiorentina-Napoli 3-0 - Simeone affonda gli azzurri in 10 per 82 minuti. Sarri a -4 dalla Juventus : lo scudetto si allontana : Giovanni Simeone affossa i sogni scudetto del Napoli, una settimana dopo la vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus. La Fiorentina vince grazie a una tripletta del giovane attaccante argentino, protagonista assoluto perché è lui a provocare l’episodio che indirizza il match dopo una manciata di minuti: viene atterrato da Koulibaly, proprio lui, l’autore del gol-vittoria a Torino, in avvio e l’arbitro Mazzoleni ...