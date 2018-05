Sapelli | ' premier' per poche ore | ' M5S e Lega? Erano d' accordo Ora scriverò libri'

Sapelli - premier per meno di un giorno : Il docente docente torinese di Storia economica all'università Statale di Milano ai nostri microfoni dichiara: 'ho dato la mia disponibilità nel caso Salvini e Di Maio avessero raggiunto un accordo' -

Governo - il mancato premier Sapelli : “Perché ho proposto Siniscalco? Prerogativa del primo ministro. E nessuno ha detto no” : Nel giorno in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere altro tempo con lo scopo di trovare l’accordo per il nuovo Governo, quello di Giulio Sapelli, professore della Statale di Milano, è stato uno dei nomi “papabili” che Lega e M5s avrebbero potuto proporre al Capo dello Stato. “Non sono deluso” ha commentato Sapelli poco prima di presentare ...

M5S al Quirinale da Mattarella. Salvini : «Di Maio premier? No». Ipotesi Conte - Tramonta Sapelli : Il capo politico M5S Luigi Di Maio è arrivato al Quirinale alla guida della sua auto per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del governo....

Governo - M5s-Lega al Colle nel pomerigio/ Consultazioni - no a Sapelli : Salvini - "Premier non sarà Di Maio" : Governo, ultime notizie live: Consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli premier? "Piena disponibilità. Voglio Siniscalco ministro", ma Di Maio smentisce. Lega-M5s al lavoro sul contratto(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 16:12:00 GMT)

Sapelli - premier mancato : 'Ho incontrato M5S e Lega - avranno cambiato idea' : Giulio Sapelli, 71 anni, economista, a lungo professore all'università Statale di Milano, per poche ore premier in pectore, non sembra darsi per vinto. LEGGI ANCHE Sapelli: ho dato la mia ...

Governo - Sapelli : 'Io premier? Ho dato piena disponibilità' : ... oltre alla poesia, come ogni vera poesia, ha una capacità comprensiva dell'essere molto più profonda di intere biblioteche di sociologia o di economia del lavoro ', scriveva celebrando Dylan come ...

Sapelli - premier mancato : 'Ho incontrato M5S e Lega - avranno cambiato idea' : Giulio Sapelli, 71 anni, economista, a lungo professore all'università Statale di Milano, per poche ore premier in pectore, non sembra darsi per vinto. LEGGI ANCHE

Giulio Sapelli premier? Una burla. Fatto fuori - ma li sputtana : 'Ho incontrato Lega e M5s ieri - e...'. Un'atroce verità : Sul nome di Giulio Sapelli presidente del Consiglio siamo alle comiche finali. Dopo che l'economista aveva prima glissato e poi confermato le voci che lo volevano candidato premier del futuro governo ...

Lega e M5S oggi al Quirinale. Salvini : Di Maio premier? No. Ipotesi Conte - Tramonta Sapelli : L'accordo sul premier ancora non c'è. - Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è appena arrivato agli uffici dei gruppi parlamentari insieme a Giancarlo Giorgetti per un incontro con il leader M5S, ...

Sapelli - il premier mancato «Li ho incontrati ieri sera - hanno cambiato idea? Io ci tenevo» |Il video : Docente universitario, membro di molti consigli di amministrazioni di società pubbliche e private. Si definisce «intellettuale poliedrico» e «voce fuori dal coro tra gli economisti»

Governo - si pensa a un professore per il premier : ipotesi Conte (M5S) - tramonta Sapelli : Incontri nella notte per sbloccare l’impasse verso Palazzo Chigi. Oggi le consultazioni con Mattarella: alle 16.30 tocca al M5S e alle 18 alla Lega

Totopremier - Sorgi : 'Sapelli è stato il relatore mancato della laurea di Salvini' : L'editorialista de La Stampa Marcello Sorgi sull'ipotesi che il professore di Economia Giulio Sapelli venga indicato come possibile premier della coalizione di governo Lega-M5s. Nel dibattito con il capogruppo dei senatori leghisti Gianmarco Centinaio. 14 maggio 2018 Diventa ...

Premier - Sapelli : «Contattato? È vero» : Mattarella riceverà il M5s alle 16.30 e poi la Lega alle 18. I due leader continuano a confrontarsi sul programma. E un papabile presidente del Consiglio esce allo scoperto: «Sono pronto»

L'economista Sapelli : "Mi hanno chiamatoHo dato la disponibilità per fare il premier" : L'economista Giulio Sapelli allo scoperto: "E' tutto vero. Sono stato contattato da entrambe le parti politiche e ho dato la mia piena disponibilità. Mi hanno spiegato che stanno valutando anche un altro profilo, quello di Conte e non mi hanno ancora detto chi hanno scelto".