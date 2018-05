Sanità | Ricciardi | “Medicina integrata che risponda a bisogni complessi”

Sanità - Ricciardi (ISS) : a Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma - serve un Piano Marshall per il Sud : “Nell’area metropolitana di Napoli non solo si vive 4 anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto all’area più avanzata d’Europa, la Svezia. E’ come vivere in due emisferi differenti. E si pensi che se una donna, al Sud, vive in media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in sofferenza, mentre in Svezia questo numero è solo di 5 anni. Quindi è vero, gli svedesi vivono in media un anno in meno ...