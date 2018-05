San Luca | scaduti i termini | nessuno si presenta alle elezioni | “Tanto non servono a

‘Ndrangheta - per fare il sindaco a San Luca non serve un eroe. Ma uno che sa vivere onestamente : A San Luca, paese nel cuore dell’Aspromonte impenetrabile, vivono quasi quattromila persone. Ma non c’è un sindaco, perché dal 2013 nessuno si vuole candidare. Chi si reca per la prima volta a San Luca rimane colpito dall’architettura delle case incompiute all’esterno, dalle donne con i capelli bianchi vestite di nero sedute sugli scalini davanti al portone d’ingresso. È stupefacente il silenzio per le vie al passaggio di un “forestiero”, che ...

Benvenuti a San Luca - il paese dell'Aspromonte dove non si vota più : Meglio i commissari straordinari. La politica può rimanere fuori anche questa volta. Benvenuti a San Luca, il paese dell'Aspromonte dove da tre anni "saltano" le elezioni comunali. Nessuna lista, nessun candidato, ma l'appello di un gruppo di cittadini che preferisce la terna commissariale ad un sindaco, una giunta ed un consiglio comunale regolarmente eletti. La convocazione dei comizi elettorali e la ...

Calabria - Mangialavori sul Caso San Luca : 'Serve una legge che tuteli gli onesti' : La consapevolezza di questo disagio, ancor più evidente nelle piccole comunità calabresi, ha ormai raggiunto larghi settori della classe politica, della magistratura, della Chiesa, delle associazioni ...

‘Ndrangheta - viaggio a San Luca : nessun candidato sindaco dopo 5 anni. “Inutile - siamo in una tonnara e noi siamo i tonni” : Il 10 giugno a San Luca non si voterà. Nel comune in provincia di Reggio Calabria, dopo cinque anni di commissariamento, non è stata depositata nessuna lista. Sabato alle 12, infatti, è scaduto il termine per la presentazione di liste e candidati ma, a parte gli impiegati comunali, nel palazzo dell’ente non c’era nessuno. I modelli per le elezioni sono rimasti lì, così come i plichi per confezionare gli elenchi dei candidati che dovevano essere ...

R. Calabria - non si presenta alcuna lista : salta di nuovo il voto per il Comune di San Luca : Nemmeno questa volta si vota. Nel Comune di San Luca, in provincia di Reggio Calabria, saltano muovamente le elezioni fissate per il 10 giugno. Alla scadenza del 12 maggio nessuna lista è stata ...

Comunali - non si presenta nessuna lista : salta di nuovo il voto a San Luca : L'ultimo sindaco eletto è Sebastiano Giorgi, dall'aprile 2008 e rimasto in carica sino al maggio del 2013, quando il Comune fu sciolto per infiltrazioni. Giorgi fu poi arrestato nel dicembre ...

ALESSanDRA CELENTANO/ Dopo le accuse - Luca si scusa : "Ho trasmesso un messaggio negativo" (Verissimo) : ALESSANDRA CELENTANO, questa sera protagonista nel serale di Amici 2018, sarà al centro della puntata speciale di Verissimo dedicata al programma di Maria De Filippi. (Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:10:00 GMT)

San Luca - il paese che non vota mai. Anche quest'anno saltano le elezioni : saltano nuovamente a San Luca le elezioni comunali fissate per il 10 giugno. Alla scadenza delle 12 di oggi nessuna lista è stata presentata. Il comune, sciolto nel maggio 2013 per condizionamenti ...

Niente fondi per il San Paolo : flop mutuo Comune - appello a De Luca : La situazione è questa: a oggi i soldi per ristrutturare il San Paolo - così come progettato dal Comune - non ci sono e non ci saranno, perché è saltato il mutuo da 25 milioni con il Credito sportivo ...

Tennis. Continua il sogno del Sanremese Gianluca Mager in Provenza : oggi il quarto di finale contro Tomic - ore 15.30 - : oggi pomeriggio , ore 15.30, è tutto da seguire il quarto di finale contro l'australiano Tomic , numero 243 al mondo, con una semifinale alla portata che potrebbe fare sognare Mager nel primo match ...

Amici serale 2018/ Eliminati Valentina - Zic e Luca : la “maledizione” di AlesSandra Celentano (quinta puntata) : Andiamo a rivivere i momenti salienti della quinta puntata di Amici 2018. Ecco gli Eliminati e il resoconto completo. Valentina, Matteo, Zic e Luca ai saluti. Irama vincitore. (Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:19:00 GMT)

Atena Lucana. Cade dal balcone a San Giuseppe morta trentenne : Un grave lutto ha colpito la comunità di Atena Lucana (Salerno). Una donna di 33 anni è morta in contrada San Giuseppe.

Sanità in Campania - lo “spoils system” degli uomini di De Luca : “Commissario - non fare nomine : abbiamo vinto noi” : Il 31 maggio 2015 Vincenzo De Luca viene eletto governatore della Campania e il 16 giugno successivo l’ex consigliere regionale democristiano e Pd Franco Casillo, un ex demitiano di lunghissimo corso, padre del consigliere regionale Pd uscente e rieletto Mario Casillo, incrocia il commissario dell’Asl Napoli 3 Salvatore Panaro nell’antisala del suo ufficio nella sede dell’azienda sanitaria. I convenevoli sono brevi e freddi, poi Franco Casillo ...

Banca del Cilento - di SasSano e Vallo di Diano e della Lucania - l'Assemblea dei Soci certifica un 2017 da record. : Abbiamo chiuso il 2017 con un bilancio meraviglioso , ed il merito va attribuito in egual misura all'azione lungimirante della dirigenza e all' impegno costante di tutti i dipendenti ". Le parole del ...