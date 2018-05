Samsung Galaxy Tab S3 aggiornamento Android Oreo iniziato | non ancora in Italia

Dolby Atmos è ora supportato da cinque dispositivi Samsung Galaxy : Con l'arrivo (anche in Italia) di Samsung Galaxy A6 e A6 Plus e l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo di Samsung Galaxy Tab S3, il totale di dispositivi del produttore dotati del supporto a Dolby Atmos sale a cinque. L'articolo Dolby Atmos è ora supportato da cinque dispositivi Samsung Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab S3 inizia a ricevere Android 8.0 Oreo : Samsung Galaxy Tab S3 inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo con la Samsung Experience 9.0. Il rollout è partito ancora una volta dal Regno Unito e dovrebbe arrivare anche in Italia nei prossimi giorni o settimane.

Smartphone a rate Vodafone in offerta fino al 20 maggio : i migliori Samsung Galaxy S9 e S8? : Alla ricerca di uno Smartphone a rate Vodafone? Per gli interessati, è bene sapere che proprio oggi 14 maggio l'operatore mobile ha avviato una campagna SMS con la quale invita tutti i suoi clienti a visitare uno store fisico a marchio del vettore per conoscere particolari condizioni agevolate con le quali acquistare un device. C'è tempo solo fino al 20 maggio per approfittarene ma di quali promozioni in particolare parliamo? L'SMS ricevuto ...

Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S10 si "sfidano" per il sensore di impronte integrato nel display : In casa Samsung potremmo dover attendere Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus per vedere il sensore di impronte integrato nel display. Secondo le ultime, Galaxy Note 9 potrebbe disporre di un classico sensore posizionato sul retro.

Una marcia in più il Samsung Galaxy S10 : le ultime sul lettore impronte in-display : Non mancano mai le indiscrezioni sul conto del Samsung Galaxy S10, il prossimo flagship dell'azienda sudcoreana, di cui ci ha fornito le ultime notizie il sempre preparato portale SamMobile, su cui siamo spesso soliti fare affidamento quando c'è da trattare un qualsiasi leak proveniente dal mondo dei dispositivi griffati dal noto brand asiatico. Questa volta le speculazioni riguardano il lettore di impronte digitali incastonato nel display, che ...

S Camera offre le funzionalità dell'app fotocamera di Samsung Galaxy S9 : S Camera è un'applicazione che mette a disposizione varie funzionalità dell'app fotoCamera di Samsung Galaxy S8 e di Samsung Galaxy S9 come gli adesivi live in realtà aumentata, beauty cam, i filtri straordinari e la modalità professionale. L'app dispone anche di un editor fotografico in stile Samsung Galaxy S9.

Ecco arrivare anche i Samsung Galaxy J4 e J6 : le probabili schede tecniche : Fanno abbastanza curiosità i Samsung Galaxy J4 e J6, che il produttore asiatico dovrebbe svelare da un momento all'altro. Finora ancora non si sapeva nulla sulle specifiche tecniche dei due dispositivi, che sono balzate fuori in queste ore sul noto portale SamMobile. Si parte dal primo dei due, il Samsung Galaxy J4, che prevede il seguente hardware: schermo da 5.5 pollici a 720p con probabile formato in 16:9 (non sappiamo se SuperAMOLED o ...

Definitivo flop Samsung Galaxy S9 e S9 Plus? Azienda ai ripari : I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus cominciano ad essere un vistoso grattacapo per il produttore sudcoreano? Davvero le due ammiraglie stanno vendendo molto meno rispetto ai predecessori Samsung Galaxy S8? I nuovi dati parlano chiaro e il brand sta prendendo delle contromisure nel tentativo di arginare le perdite. La situazione è alquanto complessa, meglio dunque esaminarla nel dettaglio. Recentemente sono trapelati dati secondo le quali le vendite ...

Samsung Galaxy J4 e J6 ecco le specifiche hardware principali : Svelate le caratteristiche principali dei prossimi smartphone android di fascia media-bassa Samsung Galaxy J4 e Galaxy J6 che arriveranno sul mercato nelle prossime settimane.Il Samsung Galaxy J4 e il Galaxy J6 fanno parte della nuova gamma Galaxy J per il 2018, che come sappiamo coprono la fascia media e media bassa del mercato.Entrambi i dispositivi sono già comparsi nella pagina ufficiale di Samsung, il che indica che tutti e due gli ...

Prepariamo al meglio i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge all’aggiornamento Oreo : alcuni consigli : Dovremmo essere davvero ad un passo dall'avvio della distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per tutti coloro che ancora oggi sono in possesso di device come i vari Samsung Galaxy S7 e S7 Edge che sono stati concepiti dal produttore. Proprio ieri, su queste pagine, vi abbiamo parlato di una nuova data fissata il prossimo 22 maggio, a partire dalla quale dovremmo andare incontro ad una svolta importante sotto questo punto di vista. Premesso ...

Samsung Galaxy J4 e Galaxy J6 : ecco le loro presunte schede tecniche : ecco quelle che dovrebbero essere le principali feature dei Samsung Galaxy J4 e Galaxy J6, per i quali a questo punto si attende la presentazione ufficiale

I Meizu M8c e M8c Lite certificati dall'FCC - i Samsung Galaxy A8 Star e Lite dal 3C : I Meizu M8c e M8c Lite e i Samsung Galaxy A8 Lite e Galaxy A8 Star sono degli smartphone che dovrebbero essere a breve lanciati sul mercato. Ecco le feature

Come utilizzare il Samsung Galaxy S9 ed S9+ come extender Wi-Fi : Il Galaxy S9 può essere utilizzando come extender WiFi per permettere la connessione ad altri dispositivi se il router non è in grado, per limitazioni di vario genere, di collegare adeguatamente tutti i dispositivi in nostro possesso. Lo stesso si può fare anche con il Galaxy S8 e il Note8. Galaxy S9 come extender Wi-Fi La rete WiFi di casa (o al lavoro) non sempre permette una navigazione veloce a causa di limiti hardware del router o di ...

Samsung Galaxy A5 (2017) no brand si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia : Samsung Galaxy A5 (2017) no brand si aggiorna in Italia ad Android 8.0 Oreo con la Samsung Experience 9.0. Moltissime le novità, tra le quali compaiono anche le patch di sicurezza di aprile.