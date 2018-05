Sampdoria | Ferrero | “io infamato”

Sampdoria-Napoli : cori razzisti - partita sospesa/ Video : Ferrero in campo - ma si becca gli insulti dei tifosi : Sampdoria-Napoli: cori razzisti, partita sospesa. Video: Ferrero in campo, ma si becca gli insulti dei tifosi. Le ultime notizie: sanzione in vista per gli ultras blucerchiati?(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:27:00 GMT)

Sampdoria-Napoli sospesa : ecco il motivo - Ferrero in campo : Sampdoria-Napoli sospesa: ecco il motivo, Ferrero in campo – Si sta giocando la gara di campionato tra Sampdoria e Napoli, a 15 minuti dal termine Napoli in vantaggio con gol di Milik, gesto dell’attaccante (mano all’orecchio) che ha scatenato la reazione dei tifosi. Poi partita sospesa per alcuni cori dei tifosi dei padroni di casa contro il Napoli, in campo anche Ferrero che ha provato a calmare i supporter. Qualche momento ...

La Sampdoria e il Vescovo tifoso : 'Vedrò la partita di mercoledì con Ferrero' : Ad accompagnare Monsignor Ceccobelli ci saranno l'amico Andrea Ricci e Tommaso Giani, un seminarista balzato agli onori della cronaca perché quando la Samp affrontò il preliminare di Europa League, ...

Sampdoria - Ferrero : 'Giampaolo resta mentre Torrerira vuole andare via : 'Giampaolo resta con me anche l'anno prossimo, mentre Torreira vuole andare via quindi vedremo'. Lo dice il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero in merito al futuro del tecnico e del ...

Serie A Sampdoria - Ferrero : «Scudetto? Io tifo Napoli» : GENOVA - "Speravo nei supplementari tra Real Madrid e Juventus così i bianconeri avrebbero consumato più energie e sarebbero stati più stanchi contro di noi" . Massimo Ferrero , presidente della ...

Sampdoria - bufera su Ferrero per frase sessista. Le atlete 'Figc prenda provvedimenti' : GENOVA - Un altro scivolone per Massimo Ferrero, eccentrico presidente della Sampdoria. 'La porta è come una donna: non va discussa, va penetrata!'. Questa è la frase-shock pronunciata al termine del ...

Sampdoria - Ferrero shock : “la palla è come una donna - va penetrata!” : Massimo Ferrero ci ha abituati alle sue esternazioni spesso un po’ eccentriche, a volte anche sopra le righe come ad esempio quelle di ieri. Il patron del Doria, dopo il derby pareggiato dalla sua squadra contro il Genoa, si è presentato a Premium Sport per il consueto post gara. L’analisi di Ferrero è stata però quantomai anomala: “Giampaolo ha preparato una grande gara ma non ha potuto fare i cambi giusti. Se mi tengo stretto Giampaolo? Se lo ...

Sampdoria : Ferrero difende gli arbitri : “Ho appreso con sgomento, incredulita’, rabbia e timore delle minacce ai vertici degli arbitri italiani, Nicchi e Rizzoli. Loro e tutti i direttori di gara, dagli internazionali a quelli che tengono in vita il Calcio nei campetti di provincia, hanno la mia piu’ sincera solidarieta’”. Massimo Ferrero presidente della Sampdoria al telefono con l’Ansa si schiera senza se e senza ma con gli arbitri italiani, ...

Serie A Sampdoria - Ferrero : «La responsabilità oggettiva va tolta» : ROMA - "Abbiamo intenzione di mettere in piedi un tavolo di lavoro per poi discutere con il nuovo Governo. Devono capire che, come club, non siamo responsabili se un delinquente entra allo stadio. La ...

Calciomercato Sampdoria - voci su un ritorno a sorpresa e Ferrero parla di Torreira : Calciomercato Sampdoria – In casa Sampdoria si pensa al campionato con l’obiettivo di concludere la stagione in modo positivo ma occhio anche al futuro con importanti novità. voci su un possibile ritorno in blucerchiato di Muriel, intervista del colombiano ai microfoni di Fox Sports: “Il Ferrero che voi vedete in tv non è nemmeno il 10% della persona che è. E’ un grandissimo uomo. Gli voglio bene, ha un grande cuore e nella sua ...

