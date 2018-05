Salvini | non si torna a Di Maio premier

Licia Ronzulli - la bomba : 'Matteo Salvini non rappresenta il centrodestra. Il premier sarà del M5s'. Crolla il centrodestra? : 'Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono esposti talmente tanto che non possono tornare indietro' e 'Salvini non rappresenta il centrodestra in questo momento'. Licia Ronzulli, ospite di Myrta Merlino ...

Ma Salvini e Di Maio non dovevano portare a Mattarella il nome di un politico? : Giulio Sapelli o Giuseppe Conte: Lega e M5S, rispettivamente, hanno messo sul tavolo i nomi di due professori come possibili premier per sbloccare l’impasse dell’alleanza per salire al timone di Palazzo Chigi, scrive il Corriere. E in questa corsa a due, il secondo professore sarebbe in vantaggio. Sapelli, noto economista che insegna alla Statale di Milano, e Conte, ordinario di diritto privato all’Università di Firenze, ...

Governo - Salvini : "Un nome solo per il premier - non ci portiamo squadra..." : "No ... e che facciamo, portiamo una squadra di calcio?": così Matteo Salvini ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se M5s e Lega porteranno un nome o una rosa di nomi per il premier. Si lavora su tutto, sabato domenica, giorno e notte, e poi vediamo di arrivarne a una". Salvini, al termine di un incontro con Luigi Di Maio, ha risposto alle domande dei giornalisti. Sergio Mattarella lo chiamerete? ...

Salvini e Di Maio chiamano Mattarella Governo - premier politico e non tecnico : Quasi raggiunto l'accordo di programma tra Lega e Movimento 5 Stelle, con una bozza 'sostanziale' di contratto che sarà presentata al Quirinale nelle prossime ore, mentre si continua a lavorare sul futuro premier per il 'Governo del cambiamento'. A Palazzo Chigi... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il depistaggio : 'Non rientriamo più' - ecco dove sono - e di cosa stanno parlando - : Il depistaggio di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I leader di Lega e M5s si stanno ancora vedendo, ma non al Pirellone come previsto ma, da quanto apprende l'agenzia Adnkronos, nello studio di un ...

Cosa farà Berlusconi - cosa non faranno Salvini e Di Maio : Questa decisione non cambia solo il destino personale di Silvio Berlusconi ma rimette un po' di ordine nel caos della politica italiana da anni senza pace e ora pure dal futuro molto incerto. Ovvio ...

Mattarella - contratto di Governo Salvini-Di Maio e nomi ministri M5s-Lega/ "Come Einaudi arbitro - non notaio' : Mattarella attende da Salvini-Di Maio contratto Governo, premier, nomi ministri Lega-M5s: Capo Stato: 'non sono un notaio, come Einaudi con Pella'.

Il premier? Non sarà Di Maio Salvini resta in corsa (ma in calo) "Il governo di 'Teo e Gigi' si farà" : "Il presidente del Consiglio non sarà Luigi Di Maio". Lo assicura ad Affaritaliani.it una fonte ai massimi livelli della Lega che sta partecipando agli incontri con i 5 Stelle per dar vita al cosiddetto esecutivo giallo-verde. Ma, nonostante su diversi... Segui su affaritaliani.it

Di Maio-Salvini verso l’accordo : «Intesa sui temi caldi». Mattarella : presidente non è notaio : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello M5S, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo su legge Fornero e reddito di cittadinanza. Domenica nuovo incontro. Sul vertice incombe il monito di Mattarella, che ricorda Luigi Einaudi: «Il presidente non è un ...

Salvini : con Di Maio abbiamo parlato di temi - non di nomi : Senza voler punire nessuno, ma nessuno nemmeno nell'ambito dei 5 Stelle ha mai pensato a leggi punitive o restrittive che mettano a rischio l'economia, lo sviluppo o i posti di lavoro. È un dibattito ...