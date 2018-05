Salvini | No accordi un tanto al chilo

Governo - Salvini : “Gli accordi un tanto al chilo non fanno per noi. O si comincia o ci si saluta” : “Io sono appassionato al toto cose e non al toto ministri“. Lo ha detto Matteo Salvini al Quirinale. “Non vogliamo prendere in giro il presidente e gli italiani perché ancora su qualche punto importante, ci sono visioni diverse. Gli accordi un tanto al chilo non fanno per noi, speriamo di vederci presto, o si comincia o perché ci si saluta”. L'articolo Governo, Salvini: “Gli accordi un tanto al chilo non fanno per ...

Accordi&Disaccordi - Di Battista : “Mi fido di Salvini? I cittadini che hanno sostenuto la Lega sono molto più simili ai nostri” : Nella prima puntata di Accordi&Disaccordi, il nuovo talk show di approfondimento al via sul Nove di Discovery Italia da lunedì 14 maggio alle 21.25, ospiti dei conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi sono Alessandro Di Battista, uno dei leader del Movimento 5 Stelle alla prima intervista esclusiva dopo le elezioni e alla vigilia della partenza per il Sudamerica, e lo scrittore, ex magistrato e senatore Pd Gianrico Carofiglio. “Lei, Alessandro ...

Mattarella affida a Fico la formazione di un governo M5s-Pd. Salvini : “È una presa in giro” - Di Maio : “Basta accordi con la Lega” : «Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì». Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubb...

Governo - Di Maio apre a Salvini"Possiamo fare grandi cose" E Silvio : "Niente accordi col Pd" : Si va a grandi passi verso il Governo M5s-Lega. Di Maio: "Con Salvini si possono fare grandi cose". E Berlusconi fa dietrofront: "Mai detto di fare accordi col Pd, Matteo nostro leader" Segui su affaritaliani.it

Scontro Berlusconi-Salvini. Il Cavaliere : Matteo resta il nostro leader mai parlato accordi con Pd : Maria Stella Gelmini torna a parlare di "responsabilità che deve prevalere", sperando nell'unità del centrodestra. Il Capo delo Stato intanto si è preso due giorni di riflessione: poi si torna al lavoro per cercare di individuare la maggioranza parlamentare per dare un governo al Paese

Giorgia Meloni sta con Matteo Salvini : 'Silvio Berlusconi si metta l'anima in pace - mai accordi con il Pd' : Dopo Matteo Salvini , anche Giorgia Meloni prende le distanze da Silvio Berlusconi . 'Credo che debba mettersi l'anima in pace - commenta la leader di Fratelli d'Italia da Udine, per la campagna ...

GOVERNO - SCONTRO DI MAIO-Salvini/ Casellati al Colle ‘senza accordi’ : Berlusconi - “stop M5s”. E il Pd si sfila : GOVERNO, fallite consultazioni Casellati: Di Maio, "dialogo solo con Lega o Pd, no Berlusconi"; Salvini "Centrodestra unito, M5s sembra voler andare con i dem"(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 10:52:00 GMT)

Salvini : a Berlusconi ho detto no accordi col PD<br>Di Maio torni sulla terra e si parte : 22.53 - Matteo Salvini dagli studi di Di Martedì su la7 a precisa domanda risponde che sì, Berlusconi qualche volta gli aveva chiesto di “accettare il Pd?” per formare il governo ma che lui gli ha risposto di “non pensarci neanche". A Di Maio invece Salvini dice: “torni sulla terra. Ci vediamo, ragioniamo di tasse, lavoro e pensioni e si parte. Basta con i no”.Sul possibile incarico a una personalità terza per superare lo stallo e formare il ...

Salvini : a Berlusconi ho detto no accordi con PD<br>Di Maio torni sulla terra e si parte : 22.53 - Matteo Salvini dagli studi di Di Martedì sui la7 a precisa domanda risponde che sì, Berlusconi gli aveva chiesto di “accettare accettare il Pd?” per formare il governo ma che lui gli ho risposto di “non pensarci neanche". A Di Maio invece Salvini dice: “torni sulla terra. Ci vediamo, ragioniamo di tasse, lavoro e pensioni e si parte. Basta con i no”.Sul possibile incarico a una personalità terza per superare lo stallo e formare il ...

Salvini in Molise : mai accordi col Pd - ha fatto disastri : Termoli, , askanews, - "I molisani vogliono cambiare, vogliono mandare a casa il Pd che ha fatto disastri in Italia, ha fatto disastri in Molise. E quindi ribadisco: in Molise e in Italia la Lega non ...

Salvini a Di Maio : accordi chiari o voto : 19.38 "A differenza dei 5Stelle, la Lega esclude qualsiasi alleanza di governo col PD bocciato dagli italiani". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Salvini. "Con il presidente Mattarella parleremo di progetti, di lavoro, pensioni e sicurezza, pronti a governare ma senza escludere di tornare a votare in mancanza di accordi chiari, che ci permettano di far ripartire l'Italia. "Saremo ragionevoli e concreti ma se ci accorgessimo che ...

Salvini smonta Di Maio 'Dove trovi 90 parlamentari per la maggioranza Accordi da fare prima' : Nel lento percorso di avvicinamento alle consultazioni al Quirinale con Mattarella, per i giocatori della partita 'nuovo governo' è un altro giorno di schermaglie tattiche. Che risentono, ovviamente, ...

REDDITO DI CITTADINANZA - ASSE M5S-LEGA/ Salvini su Governo : “non è Io o morte”. Di Maio - accordi con tutti : REDDITO di CITTADINANZA, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia REDDITO di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Presidenze Camere - Di Maio 'Dialogo difficile'. Salvini 'Con FI sintonia'. Ma Brunetta lo attacca. Martina 'Pd non fa accordi' : 'Auspico invece - ha aggiunto - che il Pd sia un attore fondamentale di questa fase politica e credo che non possano tirarsi fuori'. Il Partito democratico, dal canto suo, non intende modificare la ...