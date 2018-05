Salvini | Il governo parte se può fare le cose

GOVERNO LEGA-M5S - STALLO PREMIER E PROGRAMMA/ Di Maio-Salvini - distanza sul "contratto" : GOVERNO, ultime notizie live: consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli PREMIER? Di Maio smentisce. LEGA-M5S al lavoro sul contratto: "serve ancora tempo", Salvini "ancora distanza sui temi"(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:11:00 GMT)

Governo Lega-M5s - stallo premier e programma/ Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio : Quirinale dà tempo : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:09:00 GMT)

Governo : Salvini ‘no lite su nomi’ - e a Giorgetti e Centinaio scappa sorriso : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Non stiamo questionando sui nomi, capisco che la passione giornalistica sia quella del toto-premier e del calcio mercato…”. Ma mentre Matteo Salvini, subito dopo le consultazioni, pronuncia la frase che vuole allontanare ogni ombra su presunti attaccamenti alla poltrona, la telecamera del Quirinale riprende i due capigruppo, Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio, che alle sue spalle si ...

Governo : Casini - se Salvini-Di Maio non ce la fanno è un harakiri : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Se non si dovesse fare questo Governo cosiddetto del cambiamento per Salvini e Di Maio sarebbe un harakiri in diretta”. Lo ha detto Pier Ferdinando Casini, durante la registrazione di Roma InConTra. “Stiamo assistendo ad uno spettacolo poco edificante e questo metodo lascia tutti perplessi, ma bisogna vedere il prodotto finito. Tuttavia è difficile fare un Governo senza il nome del presidente ...

Salvini : governo parte se può fare cose - serve qualche altra ora : Roma, 14 mag. , askanews, 'Il governo parte, e sarebbe una bellissima avventura, se può fare le cose, se ci rendiamo conto che non siamo in grado di farle non cominciamo neanche. Per questo abbiamo ...

Salvini : il governo parte se può agire : 19.11 "Stiamo facendo uno sforzo enorme perché se dovessimo ragionare per convenienza politica non saremmo qui". Lo premette il leader della Lega, Salvini, dopo il colloquio con Mattarella. Ribadisce che "farà di tutto" per un governo "serio e stabile". E precisa: "Non stiamo ...

'Se parte il governo mano libera alla Lega su immigrazione' - Salvini - : Roma, 14 mag. , askanews, 'Se vado al governo voglio fare quello che ho promesso, andare fino in fondo eliminando la legge Fornero, ridurre le accise sulla benzina, sull'immigrazione le posizioni, nel ...

Salvini : o troviamo la quadra sul contratto di governo oppure ci fermiamo qui : Il leader leghista, al contrario di Di Maio, ammette le difficoltà a trovare accordi su punti fondamentali come migranti, legge Fornero e giustizia - Al termine del colloquio con Mattarella, è un ...

Salvini-Di Maio - il nuovo governo appeso a un filo : i punti su cui rischia di saltare l'intesa : Ancora nulla di fatto per il governo. Dopo Luigi Di Maio, anche Matteo Salvini prende tempo: "Stiamo facendo uno sforzo enorme, perché se dovessimo ragionare per convenienza politico-partitica non...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono altro tempo. La Lega : «Mani libere sui migranti - basta vincoli europei» : Il leader del M5S dopo il colloquio con il capo dello Stato: «Siamo consapevoli delle scadenze ma stiamo scrivendo un programma per 5 anni. I nomi vengono dopo»

**Governo : Salvini - se dessimo retta a sondaggi andremmo al voto** : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Stiamo facendo uno sforzo enorme perchè se dovessimo dar retta ai sondaggi, che danno tutti la Lega in crescita, saremmo i primi a dire chi ce lo fa fare di trovare una quadra, lasciamo tutto nelle mani di Mattarella con l’ipotesi di andare al voto il prima possibile. Ma come ho detto sin dal 4 marzo, farò tutto il possibile per dare un governo serio a questo Paese”. Lo ha detto Matteo Salvini ...

Governo - Di Maio : 'Abbiamo chiesto altro tempo - Salvini : 'Si parte se non si spacca il centrodestra' : "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per ultimare il programma di Governo". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo le nuove consultazioni col Presidente della Repubblica. "Nomi non ...