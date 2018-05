Salvini dice ‘no’ a possibilità Di Maio premier

Cosa dice Salvini su Di Maio premier : Roma, 14 mag. , askanews, Torna l'ipotesi di Luigi Di Maio premier, è possibile? 'No'. Matteo Salvini, accompagnato da Giancarlo Giorgetti, è entrato a Montecitorio, diretto a un nuovo incontro del '...

Quando M5S diceva “Mai con la Lega” e “Salvini fa più schifo di Renzi e Berlusconi messi insieme” : L'accordo di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra ormai essere in dirittura d'arrivo. Ma quante volte i pentastellati, Di Maio e Fico in testa, nel corso degli anni hanno dichiarato: "Mai con la Lega"? Molte, moltissime. Ecco una breve carrellata di dichiarazioni ormai contraddette dai fatti.Continua a leggere

Quando Grillo diceva "mai con Salvini - complice della distruzione del Paese" : "Salvini, Meloni, mangiate tranquilli. Il M5S non fa alleanze con quelli che da decenni sono complici della distruzione del Paese". Lo scriveva Beppe Grillo. Era il 23 gennaio 2017. Colpisce oggi leggere questo tweet del garante e...

Governo - che succede se Berlusconi "benedice" l'accordo tra Salvini e Di Maio : Assedio della Lega e dei forzisti filoSalviniani a Silvio Berlusconi che è restio a concedere l'appoggio esterno di Forza Italia ad un Governo retto da 5 stelle e Lega. Ma, raccontano fonti azzurre, il...

Governo di tregua - resa dei conti nel centrodestra : Salvini dice no : A Sergio Mattarella la folta delegazione guidata da Matteo Salvini, ripeterà oggi che l'incarico di formare un Governo spetta al centrodestra. Lo schema è stato esaminato anche ieri sera a palazzo ...

Di Maio dice no a Salvini : “Si voti il 24 giugno - Lega ha avuto la sua occasione” : Il Movimento 5 Stelle dirà di no all'offerta di Salvini di costituire un governo fino a dicembre e tornerà a chiedere a Mattarella di votare il 24 giugno, assieme alle amministrative.Continua a leggere

Salvini : “Dove c’è Renzi non ci sono io - col M5s fino a dicembre oppure subito il voto” : Il leader della Lega ribadisce la contrarietà a un governo con il PD e rilancia l'ipotesi di un governo col M5s fino a dicembre.Continua a leggere

Salvini : "Al governo M5S e Centrodestra fino a dicembre" : Matteo Salvini è intervenuto oggi in conferenza a Milano e ha parlato della situazione di stallo in cui si trova il Paese oggi, confermando la sua disponibilità a un governo di scopo tra Centrodestra e MoVimento 5 Stelle fino a dicembre per portare a termine le riforme più importanti, inclusa quella delle legge elettorale, e poi tornare al voto. I suoi "no" categorici sono per un qualsiasi coinvolgimento di Matteo Renzi e per un governo ...

Salvini : "Governo di scopo Centrodestra-5Stelle - poi il voto a dicembre" : Matteo Salvini avanza una nuova proposta al Movimento 5 Stelle: "Facciamo un governo che duri sei mesi per fare poche cose ma buone, poi torniamo al voto". Il leader della Lega, parlando dalla sede di ...

Salvini : governo con M5s fino a dicembre - intesa su pensioni e fisco Video : Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, boccia senza appello la possibilita' di un governo tecnico [Video] con un premier alla Mario Monti e per la costituzione di un nuovo governo rilancia l’appello al Movimento 5 stelle capitanato da Luigi Di Maio con il quale si continua a registrare una sintonia su diversi punti programmatici – dalla riforma pensioni al fisco passando per scuola e lavoro – ma ancora leghisti e pentastellati non sono stati ...

Salvini - “governo con M5s fino a dicembre”. Sondaggi - Lega cresce/ È al 21 - 8% : stallo fa “bene” al Carroccio : Sondaggi politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di governo: crescita Lega al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra sale al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo Salvini-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:25:00 GMT)

Salvini : “Premier? Ho un nome in mente - esecutivo politico con M5s fino a dicembre” : Salvini: “Premier? Ho un nome in mente, esecutivo politico con M5s fino a dicembre” Salvini torna ad aprire al M5s per un governo non tecnico ma politico almeno fino a dicembre. “Più che tagliare ogni ponte con Renzi e dare la mia disponibilità, io non so cosa fare: è l’ultimo tentativo”. Continua a leggere

